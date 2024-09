Le maire du Mississippi déclare qu’un monument confédéré reste entreposé pendant un procès

JACKSON, Miss. — UN Monument confédéré qui a été retiré d’une place d’un palais de justice dans le Mississippi restera stocké plutôt que d’être installé sur un nouveau site pendant qu’un procès sur son avenir est envisagé, a déclaré un responsable de la ville vendredi.

« Il est stocké dans un endroit sûr », a déclaré le maire de Grenade, Charles Latham, à l’Associated Press, sans divulguer le site.

James L. Jones, aumônier d’une section des Fils des vétérans confédérés, et Susan M. Kirk, résidente de longue date de Grenade, ont poursuivi la ville mercredi – une semaine après qu’une équipe de travail a démonté le monument en pierre, l’a chargé sur un camion à plateau et l’a conduit de l’endroit où il se trouvait depuis 1910.

Le conseil municipal de Grenade a voté pour déplacer le monument en 2020, quelques semaines après la mort de la police George Floyd à Minneapolis et après les législateurs du Mississippi a retiré le dernier drapeau d’état aux États-Unis, où l’emblème de bataille des Confédérés était mis en évidence.

Le monument a été enveloppé de bâches au cours des quatre dernières années, tandis que les autorités cherchaient à obtenir l’autorisation de l’État nécessaire à son déplacement et discutaient de la manière de financer le changement.

Le nouveau site proposé par la ville, annoncé quelques jours avant le démantèlement du monument, se trouve derrière une caserne de pompiers, à environ 5,6 kilomètres de la place.

La poursuite affirme que le monument appartient à la place du palais de justice de Grenade, qui « a une valeur historique et culturelle importante ».

Le monument de 6,1 mètres de haut représente un soldat confédéré. Le socle est sculpté d’images du président confédéré Jefferson Davis et d’un drapeau de bataille confédéré. Il est gravé d’éloges pour « les nobles hommes qui ont défilé sous le drapeau étoilé » et « les nobles femmes du Sud », qui « ont donné leurs proches à notre pays pour conquérir ou mourir pour la vérité et le droit ».

Latham, qui a été élu en mai avec certains nouveaux membres du conseil municipal, a déclaré que le monument était un élément de division dans la ville de 12 300 habitants, où environ 57 % des résidents sont noirs et 40 % sont blancs.

Certains résidents locaux estiment que le monument devrait être placé dans un cimetière confédéré à Grenade.

La plainte comprend une lettre du commissaire aux assurances du Mississippi, Mike Chaney, un républicain qui était sénateur de l’État en 2004 et co-auteur d’une loi limitant les modifications apportées aux monuments de guerre.

« L’objectif de ce projet de loi est de rendre hommage aux sacrifices de ceux qui ont perdu ou risqué leur vie pour la démocratie », a écrit Chaney mardi. « S’il est nécessaire de déplacer le monument, l’objectif de la loi est qu’il soit déplacé dans un endroit approprié, qui soit approprié et respectueux. »

Le Sud compte des centaines de monuments confédérés. La plupart ont été inaugurés au début du XXe siècle, lorsque des groupes tels que les United Daughters of the Confederacy ont cherché à façonner le récit historique en valorisant la mythologie de la Cause perdue de la guerre civile.