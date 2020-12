DODGE CITY, Kan. – Une maire du Kansas a démissionné suite à une réaction violente aux commentaires qu’elle a tenus dans une histoire de USA TODAY en faveur d’un mandat de masque dans sa ville.

La mairesse de Dodge City, Joyce Warshaw, invoquant des préoccupations pour sa sécurité, a démissionné mardi, avec effet immédiat.

«Je comprends que les gens subissent beaucoup de pression en raison de diverses choses qui se produisent dans la société, comme la pandémie, la politique, l’économie, etc., mais je crois aussi que pendant ces périodes, les gens n’agissent pas comme ils le feraient normalement. « , A déclaré Warshaw. » Je pense qu’il est préférable pour moi et la ville que j’aime de me retirer de la commission en ce moment et de la mairie afin que la ville puisse aller de l’avant et être le meilleur possible parce que je crois en la ville.

Une petite ville a traîné les pieds sur les mandats de masque COVID-19. Les habitants en paient maintenant le prix.

Depuis la publication du 11 décembre de l’histoire de USA TODAY, Warshaw a déclaré qu’elle avait été confrontée à des agressions, y compris des menaces par téléphone et par courrier électronique de la part de citoyens de Dodge City. Certains courriels menaçants ont été remis à la police, a-t-elle déclaré.

« Nous avons juste senti que nous devions faire quelque chose, donc tout le monde était conscient de l’importance pour chacun d’être responsable de la santé et du bien-être de chacun », a déclaré Warshaw dans l’histoire de USA TODAY.

Dodge City est la ville la plus peuplée du comté de Ford et l’une des plus grandes villes de l’ouest du Kansas. La commission a passé un mandat de masque le 16 novembre après que plus d’un habitant du comté sur 10 ait contracté le virus.

Dans une interview avec le Dodge City Daily Globe, qui fait partie du réseau USA TODAY, Warshaw a déclaré qu’elle n’avait aucun regret d’avoir voté en faveur du mandat du masque.

«C’est plus difficile pour moi que les gens ne le pensent», a déclaré Warshaw alors qu’elle se mettait à pleurer. «J’aime vraiment cette ville de tout mon cœur. Je crois toujours en cette ville et je crois en leur capacité à ne pas se faire du mal. »

La police examine « le fond de la communication pour déterminer un plan d’action approprié », a déclaré le chef de la police de Dodge City, Drew Francis, à propos des menaces présumées contre Warshaw.

Le déménagement pour combler la vacance de la commission se fera au sein de l’organe directeur.

«J’ai été attristé de voir la lettre du maire Warshaw», a déclaré le commissaire Kent Smoll. « Je ne lui ai pas parlé. Sa décision est personnelle et je la respecte. Elle a été et continue d’être une excellente ambassadrice pour Dodge City. Je souhaite à Joyce le meilleur. »

Warshaw a été nommée à la commission de la ville en 2012. En 2015, elle a été élue maire, devenant ainsi la troisième femme maire de l’histoire de Dodge City.

Contribuant: Judd Weil, Dodge City Daily Globe; Andrea Ball, Jayme Fraser et Trevor Hughes, USA AUJOURD’HUI