Le maire du comté de Bruce qui a démissionné s’excuse pour ses commentaires « ignorants et insensibles » à l’égard de la Première Nation

Un jour après avoir démissionné de son poste de maire de South Bruce Peninsula, Garry Michi a présenté ses excuses pour ses commentaires au sujet d’une usine de traitement d’eau locale et des habitants de la communauté des Premières Nations de l’Ontario.

« Je regrette profondément les mots que j’ai utilisés lors d’une conversation personnelle et l’impact qu’ils ont eu », a déclaré Michi dans un courriel adressé à CBC News.

« Je tiens à reconnaître le mal causé par mes propos ignorants, insensibles et mal choisis, et je tiens à m’excuser sincèrement pour les dommages que cela a causés à la relation entre moi, la ville et la communauté des Premières Nations. »

Michi a été enregistré dans un clip audio publié vendredi par un individu anonyme. Dans ce document, il remet en question la décision du gouvernement fédéral de financer une usine de traitement des eaux chez la Première nation Chippewas de Nawash non cédée, également connue sous le nom de Cape Croker.

Ces commentaires ont immédiatement suscité les critiques des groupes autochtones et ont appelé à la démission de Michi, à la suite d’une réunion à huis clos mardi au bureau du canton.

Dans le clip de 43 secondes, on entend Michi parler de l’usine qui a ouvert ses portes à Cape Croker il y a 25 ans. Il affirme que l’usine a été ruinée parce que les membres de la communauté ne l’ont pas entretenue et remet en question les 65 millions de dollars dépensés pour installer de nouvelles bouches d’incendie et des usines d’eau.

« Et 75 pour cent de ces maisons ? Je veux dire, elles devraient être démolies », a-t-il déclaré dans l’enregistrement. « C’est comme pourquoi dépensons-nous 65 millions de dollars pour une usine de traitement de l’eau là-bas qui va durer 20 ans parce qu’ils ne vont pas s’en occuper. Il suffit de regarder leurs maisons. Je peux comprendre d’être pauvre, mais vous pouvez l’être. pauvre et propre. »

ÉCOUTER | Un professeur de l’Université Western cite des « idées fausses » néfastes à propos des peuples autochtones : Matin de Londres9h36Les opinions du maire de l’Ontario sur les peuples autochtones sont révélatrices d’un racisme systémique Le maire de South Bruce Peninsula a démissionné cette semaine après la mise en ligne d’un extrait audio de lui faisant des commentaires négatifs à l’égard des Chippewas de la Première Nation Nawash. Les paroles du maire Garry Michi ont causé des dommages à la communauté, a déclaré le chef de la nation. London Morning s’est entretenu avec le professeur d’études autochtones Cody Groat à propos de l’incident et de ce que font les autres communautés pour garantir que les inégalités restent sous contrôle.

Cody Groat, professeur adjoint en études autochtones à l’Université Western de London, en Ontario, s’est entretenu avec CBC Matin de Londres à propos de la polémique.

« J’ai le sentiment que ces convictions sont malheureusement partagées par de nombreuses personnes dans le sud-ouest de l’Ontario, et c’est un cas où cela a été enregistré sur bande, et je pense que c’était la bonne décision et la décision inévitable de démissionner de ses fonctions. » dit Groat.

« Mais encore une fois, je pense que cela reposait sur de nombreuses idées fausses concernant les peuples autochtones.

« Je pense qu’il y a beaucoup de problèmes profondément ancrés dans ces remarques. Et encore une fois, je pense que, malheureusement, ils sont partagés par beaucoup de gens dans notre province », a-t-il ajouté.

Michi promet d’apprendre de cette expérience

Michi a déclaré mercredi que lorsqu’il est devenu maire — il a été élu lors des élections municipales d’octobre — il voulait « améliorer nos relations avec les peuples des Premières Nations ». [in the audio recording] étaient complètement en décalage avec cet objectif et j’assume l’entière responsabilité de mes propos. Il n’y a aucune excuse pour mon comportement et je m’engage à tirer les leçons de cette expérience. »

L’ancien maire a déclaré qu’il reconnaissait que son propre privilège obscurcissait son jugement et qu’il parlait sans bien comprendre.

« Je ne tente pas de justifier cela. J’espère qu’avec du temps et des efforts, je pourrai reconstruire la confiance et le respect que nos amis et voisins méritent. »

Michi a déclaré qu’il était reconnaissant que la communauté le tienne responsable de ses paroles et admet que le langage qu’il a utilisé ne devrait pas être toléré.

Il a déclaré qu’il s’excuserait personnellement auprès du chef Greg Nadjiwan de la Première nation non cédée des Chippewas de Nawawh.

Recevez les nouvelles dont vous avez besoin. N’importe quand n’importe où. Téléchargez le Application gratuite de CBC News aujourd’hui.