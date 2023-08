Le maire du comté de Bruce démissionne après avoir accusé la Première Nation de l’Ontario d’être « pauvre et impure » lors de l’enregistrement

Le maire de South Bruce Peninsula a démissionné après avoir été filmé en train de faire des commentaires racistes à l’égard d’une communauté autochtone voisine, a annoncé mardi la ville de l’Ontario dans un communiqué.

Garry Michi a été enregistré dans un clip audio publié vendredi par un individu anonyme remettant en question la décision du gouvernement fédéral de financer une usine de traitement des eaux chez les Chippewas de la Première nation non cédée de Nawash, également connue sous le nom de Cape Croker.

Ces commentaires ont immédiatement suscité les critiques des groupes autochtones qui ont appelé à la démission de Michi, à la suite d’une réunion à huis clos mardi au bureau du canton.

« Nous souhaitons une fois de plus présenter nos sincères excuses aux membres de la Première Nation non cédée des Chippewas de Nawash et à toutes les communautés des Premières Nations », peut-on lire dans un communiqué publié par la ville de South Bruce Peninsula.

« Les membres des communautés locales des Premières Nations sont nos voisins et nos amis. La ville tient à réitérer qu’elle ne soutient ni n’est d’accord avec aucun des commentaires de M. Michi publiés dans un clip audio le 25 août 2023. »

Dans le clip de 43 secondes, on entend Michi parler d’une usine de traitement d’eau qui a ouvert ses portes à Cape Croker il y a 25 ans. Il affirme que l’usine a été ruinée parce que les membres de la communauté ne l’ont pas entretenue et remet en question les 65 millions de dollars dépensés pour installer de nouvelles bouches d’incendie et des usines d’eau.

« Et 75 pour cent de ces maisons ? Je veux dire, elles devraient être démolies. C’est comme pourquoi dépensons-nous 65 millions de dollars pour une usine de traitement des eaux là-bas qui va durer 20 ans parce qu’ils ne vont pas s’en occuper, « , a déclaré Michi dans l’enregistrement.

« Il suffit de regarder leurs maisons. Je peux comprendre qu’on soit pauvre, mais on peut être pauvre et propre », a-t-il ajouté.

Le chef de la Première Nation dénonce les commentaires

Les Chippewas de la Première Nation Nawash ont publié un déclaration dimanche, condamnant les commentaires de Michi.

Le chef Greg Nadjiwon a déclaré mardi à CBC News qu’il pensait que Michi avait pris la bonne décision en démissionnant.

« Je devais jouer [the clip] plusieurs fois parce que c’était un moment irréel qu’un maire en 2023, au cours de l’année de la réconciliation, fasse de tels commentaires à connotation raciale », a déclaré Nadjiwon.

Il a déclaré que des commentaires comme celui de Michi continuent de renforcer les mentalités racistes et coloniales et accusent les communautés des Premières Nations d’être privées de droits humains fondamentaux et de services adéquats.

« Vous avez un maire, le chef du conseil, qui fait ces commentaires et si vous deviez les vérifier, ils étaient vraiment hors de propos », a déclaré Nadjiwon. « Je veux dire, je ne pense pas qu’il ait vraiment une idée de ce dont il parlait. »

La Première Nation est soumise à un avis d’ébullition de l’eau depuis 2018, et après des années de négociations avec le gouvernement fédéral, aux côtés d’autres communautés des Premières Nations, Nadjiwon a déclaré avoir obtenu le financement en 2020.

« Nous avons réussi à faire fonctionner cette centrale bien au-delà de sa durée de vie, nous devrions donc être félicités pour notre travail », a déclaré Nadjiwon, qui en est à son quatrième mandat à la tête.

La Première nation voisine des Chippewas de Saugeen a également publié une déclaration en ligne, qualifiant ces commentaires de « répréhensibles, dénigrants et racistes ».

« Malheureusement, il ne s’agit pas d’un événement isolé et c’est la continuation d’un schéma historique de racisme, d’étroitesse d’esprit et d’intolérance auquel tous les membres des Premières Nations sont confrontés », peut-on lire dans le communiqué publié dimanche.

CBC News a contacté Michi pour une déclaration et mettra à jour cette histoire avec toute réponse.