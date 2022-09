Pour la deuxième fois en trois cycles électoraux, le maire d’Oliver a été élu par acclamation.

Martin Johansen restera dans le rôle pour un autre mandat après avoir été le seul candidat enregistré avant les élections du 15 octobre.

“Ce fut une agréable surprise et cela montre peut-être que je fais du bon travail et que les gens sont satisfaits de ce que je fais dans la communauté”, a déclaré le maire de la ville à Black Press. “Je ne m’attendais pas à ce que quelqu’un ne mette pas son nom dans (la course).”

Johansen a été élu pour la première fois en 2018, battant Ronald Hovanes, lui-même acclamé en 2014.

Bien que toujours une priorité, le maire affirme que s’attaquer aux problèmes liés aux soins de santé est plus critique aujourd’hui qu’il y a quatre ans.

“C’était encore un problème à l’époque, mais nous savons tous que cela devient de plus en plus un problème ces jours-ci, donc c’est un gros problème pour moi”, a-t-il déclaré.

Johansen a rencontré le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, le 1er juin, pour discuter des défis auxquels sa communauté est confrontée. Il s’agissait d’une réunion de 40 minutes décrite comme « axée sur les solutions » et où le maire d’Oliver a demandé à Dix de garder l’esprit ouvert chaque fois que des idées locales liées à la santé étaient présentées à la province.

« Nous n’avons pas eu à passer beaucoup de temps à parler des problèmes d’Oliver et des problèmes de soins de santé », se souvient Johansen. “Je n’étais pas là pour me plaindre des choses… J’ai juste demandé de la flexibilité et un esprit ouvert quand je reviens avec des idées, et c’était définitivement là.”

Johansen et Dix devraient donner suite à leur réunion du début de l’été le mercredi après-midi 14 septembre lors de la convention de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique à Whistler.

Les pièces du puzzle sont en place pour qu’Oliver réussisse au cours des quatre prochaines années, dit le maire. La revitalisation du centre-ville, les améliorations de la sécurité publique, les opportunités économiques inexploitées avec l’aéroport local et la construction de logements abordables figuraient parmi les éléments référencés.

“Je pense que nous en ferons plus ce trimestre que nous l’avons fait le dernier trimestre”, a déclaré Johansen. “Tout ce que j’ai appris au cours des quatre dernières années va aider à faire démarrer les choses plus rapidement.”

Bien que le maire de la ville soit acclamé, un total de huit personnes se disputeront quatre sièges au conseil lors des élections d’automne :

• Aimée Grice (titulaire)

• Kelly Long

• Leigh Lougheed

• David Mattes (titulaire)

• Terry Schafer (siégé au conseil avant 2018)

• Charles Simpson

• Keith Quesnelle

• Petra Veintimilla (titulaire)

