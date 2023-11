Le maire d’Oakland implore 15 propriétaires de la MLB de rejeter la décision de l’Athlétisme

Tim KeownRédacteur principal d’ESPNLecture de 3 minutes

Le maire d’Oakland, Sheng Thao, a envoyé mercredi une lettre à 15 propriétaires de la Ligue majeure de baseball, expliquant pourquoi ils devraient rejeter la tentative du propriétaire de l’athlétisme, John Fisher, de déplacer l’équipe à Las Vegas après 55 ans à Oakland.

L’assemblée annuelle des propriétaires aura lieu la semaine prochaine à Arlington, au Texas, et le vote sur la réinstallation des A devrait avoir lieu à un moment donné au cours de la session de trois jours. L’approbation des trois quarts des 30 propriétaires est requise pour permettre le premier transfert de franchise de la MLB depuis que les Expos de Montréal sont devenus les Nationals de Washington après la saison 2004.

La lettre de Thao, obtenue par ESPN, réitère de nombreux points soulevés par le maire depuis avril, lorsque les A ont stupéfié la ville en annonçant leur intention de déménager à Las Vegas et de construire un stade sur un site de neuf acres actuellement occupé par le casino Tropicana de Las Vegas. Station balnéaire. La lettre fait partie des efforts continus de la ville pour contrer l’affirmation des A selon laquelle Oakland n’a pas agi avec suffisamment d’urgence pour obtenir les autorisations et garantir le financement d’un développement résidentiel/commercial au bord de l’eau de 12 milliards de dollars, de 55 acres, qui comprendrait un stade de 35 000 places.

Thao a écrit qu’Oakland a obtenu 428 millions de dollars de financement public pour les infrastructures hors site, un chiffre qui s’ajoute aux environ 500 millions de dollars d’infrastructures sur site que la ville et le comté contribueront par le biais d’un « financement par augmentation fiscale ».

“L’aide financière proposée pour le développement d’un nouveau stade”, a écrit Thao, “est donc presque le triple des 380 millions de dollars que les A auraient obtenus à Las Vegas, pour un projet de stade beaucoup plus petit. … Il existe une voie claire pour construire un nouveau stade. nouveau stade de baseball ultramoderne ici à Oakland, et de le faire tout aussi rapidement (sinon plus) qu’à Las Vegas.

La lettre a été envoyée à un mélange d’équipes de grands marchés, notamment les Yankees, les Red Sox et les Dodgers, et d’équipes de plus petits marchés, telles que les Tigers, les Rockies et les Mariners. La lettre était accompagnée d’une boîte « Restez à Oakland » contenant des vêtements et du matériel liés à la ville et aux A, y compris une carte de baseball personnalisée de chacun des 15 propriétaires.

Cet effort arrive à la fin d’une campagne menée tout au long de la saison par la ville et les fans de A pour faire valoir Oakland comme le domicile légitime de l’équipe – et la direction de Fisher comme la raison de la faible fréquentation et d’une bataille prolongée dans le stade.

La lettre de Thao, qui comprend bon nombre des arguments qu’elle a présentés à Manfred lors d’une réunion à Seattle pendant la pause des étoiles, ne mentionne pas directement Fisher, ni n’aborde explicitement le potentiel de l’athlétisme, avec la masse salariale la plus basse du baseball et un pourcentage plus élevé. de partage des revenus, passant du 10ème marché médiatique du pays au 40ème.

Cela remet cependant en question la sagesse économique de la décision du commissaire Rob Manfred d’exonérer les A de frais de réinstallation qui s’élèveraient à au moins 300 millions de dollars.

“Les A comptent sur des centaines de millions de dollars de frais de réinstallation qui seront supprimés dans le cadre de cette décision”, a écrit Thao. “Non seulement cela obligerait les propriétaires de MLB à faire un sacrifice financier majeur, mais cela pourrait également créer un précédent qui pourrait amener d’autres équipes à rechercher des considérations similaires. … Et déplacer les A à Las Vegas retirerait au marché son éligibilité en tant que potentiel. site d’expansion, fermant la porte aux frais d’expansion élevés (qui devraient s’élever à plus de 2 milliards de dollars) qu’une nouvelle équipe basée à Vegas pourrait contribuer.

“En résumé, nous pensons que conserver les A à Oakland tout en évaluant une opportunité d’expansion à Las Vegas est de loin la voie la plus lucrative pour la MLB à court et à long terme.”

Des questions restent sans réponse concernant l’avenir immédiat de l’équipe. En septembre, une source de la MLB a déclaré à ESPN que les propriétaires ne seraient pas en mesure de tenir un vote éclairé sans des réponses concrètes sur la conception du stade de Las Vegas – par exemple s’il serait en forme de dôme ou doté d’un toit rétractable – et où l’Athlétisme prévoit de jouer pendant trois saisons (2025-27) pendant la construction du stade de baseball de Las Vegas.

Une semaine avant le vote prévu, il n’y a pas eu de rendu officiel du stade de Las Vegas et les responsables d’Oakland affirment qu’il n’y a eu aucune discussion sur la prolongation du bail du Coliseum, qui expire après la saison prochaine.