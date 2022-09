Le maire dit qu’une nappe de carburant de Gibraltar atteint la côte espagnole

Un porte-parole du gouvernement a déclaré qu’il n’y avait plus eu de fuite de fioul lourd depuis jeudi et que la situation était sous contrôle.

Le porte-parole, qui n’a pas été autorisé à être nommé publiquement, a déclaré que le navire transportait 250 tonnes de diesel et avait encore 183 tonnes de fioul lourd et 27 tonnes d’huile lubrifiante dans ses réservoirs.

Le fioul lourd est potentiellement plus dommageable pour l’environnement et plus difficile à extraire, ce qui suscite des inquiétudes en Espagne et à Gibraltar pour la vie marine et le tourisme dans la région.