Le maire dit que personne n’a été touché lors d’une fusillade près de Merritt, aucun mot sur les suspects

Le maire de Merritt, en Colombie-Britannique, affirme que personne n’a été touché lors d’une fusillade mardi matin autour de la communauté de Nicola Valley, à environ 300 kilomètres au nord-est de Vancouver.

Mike Goetz dit avoir été informé par la GRC qu’environ 100 balles ont été tirées à trois endroits différents dans la région de Merritt.

Il dit que les fusillades ont commencé sur la réserve de Coldwater, suivies de fusillades le long de Mamet Lake Road.

La GRC n’a pas identifié les suspects ni divulgué de détails sur d’éventuelles blessures ou sur le motif des attaques.

Une notification sur le site Web de la bande indienne de Lower Nicola demande à ses résidents de rester à l’intérieur, indiquant que le ou les suspects ont été décrits comme conduisant une jeep ou une camionnette sombre.

sergent. Josh Ronda dit dans un communiqué de la GRC qu’une enquête active en est à ses débuts et que plus d’informations pourraient être publiées plus tard.

Goetz dit que chaque fois qu’il y a un “jeu d’armes à feu”, cela crée des inquiétudes.

« Les gens se rendent compte maintenant que la GRC est intervenue très rapidement, l’a encerclée assez rapidement et a sécurisé la zone. Mais oui, c’est inquiétant quand vous avez des coups de feu dans votre communauté.

— avec des fichiers de Paul James avec CHNL

La Presse canadienne

