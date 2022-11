Le maire dit que NYC traitera les malades mentaux, même s’ils refusent

NEW YORK (AP) – Enchérissant pour faire face à une crise de santé mentale dans les rues et les métros de New York, le maire Eric Adams a annoncé mardi que les autorités interviendraient de manière plus agressive pour amener les gens à suivre un traitement, décrivant «une obligation morale» d’agir, même s’il signifie hospitaliser involontairement certains.

“Ces New-Yorkais et des centaines d’autres comme eux ont un besoin urgent de traitement, mais le refusent souvent lorsqu’il est proposé”, a déclaré Adams lors d’une conférence de presse, notant que le problème omniprésent de la maladie mentale est depuis longtemps au grand jour.

“Plus besoin de marcher ou de détourner le regard”, a déclaré le maire.

La directive du maire marque la dernière tentative pour atténuer une crise qui se prépare depuis des décennies. Cela donnerait aux travailleurs de proximité, aux hôpitaux de la ville et aux premiers intervenants, y compris la police, le pouvoir discrétionnaire d’hospitaliser involontairement toute personne qu’ils jugent dangereuse pour eux-mêmes ou incapable de prendre soin d’eux-mêmes.

« La nature même de leur maladie les empêche de réaliser qu’ils ont besoin d’intervention et de soutien. Sans cette intervention, ils restent perdus et isolés de la société, tourmentés par des délires et une pensée désordonnée. Ils entrent et sortent à vélo des hôpitaux et des prisons.

La loi de l’État limite généralement la capacité des autorités à forcer quelqu’un à suivre un traitement à moins qu’il ne représente un danger pour lui-même, mais Adams a déclaré que c’était un “mythe” que la loi exigeait qu’une personne se comporte de manière “outrageusement dangereuse” ou suicidaire devant un un policier ou un travailleur médical pourrait intervenir.

Dans le cadre de son initiative, la ville développe une ligne téléphonique qui permettrait aux policiers de consulter des cliniciens.

L’annonce du maire a été accueillie avec prudence par les groupes de défense des droits civiques et les défenseurs des sans-abri.

Une coalition de groupes communautaires, dont la Legal Aid Society et plusieurs services communautaires de défense des droits, a déclaré que le maire avait raison de noter «des décennies de dysfonctionnement» dans les soins de santé mentale. Ils ont fait valoir que les législateurs de l’État “ne doivent plus ‘pouvoir'” pour faire face à la crise et approuver une législation qui offrirait un traitement, et non une prison, aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

“Nous sommes encouragés d’apprendre que le maire Adams reconnaît que le traitement communautaire et les services les moins restrictifs doivent guider la voie vers la réadaptation et le rétablissement”, ont déclaré les groupes.

Le maire a déclaré qu’il avait commencé à déployer des équipes de cliniciens et de policiers pour patrouiller dans les stations de métro les plus fréquentées de la ville.

De plus, la ville déploie une formation pour les policiers et autres premiers intervenants afin de les aider à fournir des « soins compatissants » dans des situations qui pourraient entraîner le retrait involontaire d’une personne présentant des signes de maladie mentale dans les lieux publics.

“Il n’est pas acceptable pour nous de voir quelqu’un qui a clairement besoin d’aide et de passer devant”, a déclaré Adams en annonçant le programme.

« Nous ne pouvons plus nier la réalité que la psychose non traitée peut être une condition cruelle et dévorante qui nécessite souvent une intervention involontaire, un traitement médical supervisé et des soins de longue durée. Nous allons changer la culture de haut en bas et prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter des soins à ceux qui en ont besoin. »

Bobby Caina Calvan, L’Associated Press