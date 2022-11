Le maire dit que le rapport du VPD sur les dépenses sociales n’est pas utile, le ministre le qualifie de “trompeur”

Un rapport commandé par le service de police de Vancouver qui conclut que 5 milliards de dollars par an sont dépensés pour le «filet de sécurité sociale» de la ville fait l’objet de critiques de la part du maire, qui a déclaré que ce n’était pas très utile, et du ministre de la Sécurité publique, qui l’a qualifié de « sensationnaliste et trompeur.

Le rapport de 142 000 $ de HelpSeeker Technologies, basé en Alberta, indique que les dépenses comprennent 1 million de dollars par jour dans le Downtown Eastside.

Il atterrit sur la somme de 5 milliards de dollars après avoir inclus des éléments tels que les budgets de la police et des pompiers de Vancouver, les aides fédérales telles que les pensions pour tous les résidents de la ville et les budgets de certains organismes sans but lucratif et caritatifs qui fournissent des services à toute la province.

Les conclusions du rapport ont été annoncées lors d’une conférence de presse du VPD mercredi, un jour après sa fuite dans les médias.

Sim a appelé un point de presse pour discuter du rapport et a déclaré que la ville ne s’appuierait pas sur ses preuves ou ses données.

« Je ne pense pas que ce soit très utile. Nous avons eu du mal à trouver les chiffres. … Après avoir parcouru le rapport, il a suscité plus de questions que de réponses », a déclaré Sim, qui a été élu le mois dernier sur une plate-forme de lutte contre la criminalité qui comprenait une promesse de 100 policiers supplémentaires.

Le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, a déclaré dans un communiqué que le gouvernement travaillait directement avec les fournisseurs de services de première ligne pour reconstruire les soutiens aux personnes qui vivent dans le Downtown Eastside, mais qu’il reste du travail à faire.

“Les services sont renforcés et coordonnés en ayant des discussions éclairées avec les partenaires communautaires sur le terrain – et non en diffusant des chiffres sensationnalistes et trompeurs”, a-t-il déclaré.

Le chef de la police, Adam Palmer, a nié que les chiffres du rapport soient trompeurs ou gonflés et a suggéré que les dépenses étaient en fait supérieures à 5 milliards de dollars.

Palmer a déclaré que la police n’avait pas prévu de publier le rapport avant d’avoir fait plus de consultations, mais qu’elle s’exprimait publiquement après sa fuite dans les médias.

Il demande une entité centralisée, dirigée par un ministre ou un sous-ministre provincial, pour superviser et coordonner les services dans le Downtown Eastside. Il a dit qu’il y a un manque de coordination entre les services et une approche « au coup par coup » qui ne fonctionne pas.

“Nous voulons travailler avec toutes les différentes agences partenaires, mais quelqu’un, probablement du gouvernement, probablement au niveau provincial, doit être responsable de cet endroit et dire : ‘Voilà comment nous allons coordonner toutes ces agences disparates. cloisonnés et fournir les meilleurs résultats pour les gens dans nos rues et les meilleurs résultats pour la communauté », a déclaré Palmer.

Le rapport recommande la prudence quant à ses données sur des quartiers spécifiques, y compris le Downtown Eastside, car les programmes situés dans un secteur pourraient aider des personnes vivant ailleurs.

Il indique que sans analyser les autres quartiers de Vancouver, le montant dépensé dans le Downtown Eastside est « inconnu ».

Mais Palmer a déclaré qu’il existe de plus en plus de preuves suggérant que l’argent n’est pas utilisé de la manière qui sert le mieux les personnes qui en ont le plus besoin.

«La situation est maintenant plus sombre que jamais pour un nombre croissant de personnes dans des endroits comme le Downtown Eastside, mais cela a également un impact sur d’autres quartiers de Vancouver», a-t-il déclaré.

Comté de Vancouver Pete Fry a critiqué la méthodologie du rapport et a déclaré qu’il craignait qu’elle ne soit utilisée pour justifier de futures réductions de services, la qualifiant de «stigmatisante» pour le Downtown Eastside.

“Je pense qu’il est imprudent et irresponsable de formuler les choses de cette façon, franchement, parce que nous savons que ce sont le genre d’investissements qui sont à tous les niveaux – tout, de l’éducation de la petite enfance aux pensions des personnes âgées en passant par les services de protection contre les incendies de base”, a-t-il déclaré dans un entretien.

“Et ce que nous savons aussi, c’est que ce sont les investissements en amont dans des choses comme l’intervention de la petite enfance dans la réduction de la pauvreté qui, en fin de compte, minimisent le besoin d’interventions policières.”

Fry a convenu qu’il fallait plus de coopération pour obtenir de meilleurs résultats et une meilleure valeur de l’argent des contribuables, mais a déclaré que le rapport du VPD n’était pas le moyen d’y parvenir.

«C’est en quelque sorte une approche unilatérale et militarisée pour avoir une conversation qui, je pense, la met sur un mauvais pied et érode malheureusement la confiance du public dans la police sur celui-ci. Cela a certainement érodé ma confiance dans la police sur ce coup-là », a-t-il déclaré.

— Avec des fichiers de Nono Shen à Vancouver

Ashley Joannou, La Presse canadienne

