Le maire démissionne pour des mèmes « stupides »

Le responsable en chef de Newport, Oregon, a admis avoir publié du contenu «sombre» dans un groupe Facebook fermé

Le maire de Newport, dans l’Oregon, a démissionné après avoir partagé des mèmes offensants sur Facebook pendant plusieurs années, ce qui a incité des militants et des législateurs locaux à lui demander de démissionner.

Dean Sawyer a annoncé qu’il quitterait ses fonctions lundi, présentant des excuses quelques jours seulement après qu’un média local a découvert une longue liste de messages désobligeants sur les réseaux sociaux dans un groupe en ligne pour les policiers actuels et anciens, certains remontant à 2016.

« Je suis désolé – dans sa forme la plus simple et la plus sincère », a-t-il déclaré dans une déclaration écrite, ajoutant que sa conduite était « pas la liberté d’expression, c’était un discours stupide »

Officier de carrière au service de police de Newport avant d’être élu maire en 2018, Sawyer a ensuite appelé ses publications sur Facebook. « ignoble et sombre », indiquant également « Je me rends compte maintenant que certaines de mes actions et mes paroles ont blessé des gens que j’aime et dont je me soucie. »

Oregon Public Broadcasting (OBP) a dévoilé pour la première fois le contenu offensant dans un rapport vendredi dernier, affirmant que Sawyer « mèmes partagés et publications dénigrant les femmes, les immigrés, les non-anglophones et la communauté LGBTQ+ » dans un groupe Facebook de plus de 39 000 membres. Doublé « LEO uniquement », la page demande aux membres de soumettre une copie de leur pièce d’identité des forces de l’ordre, mais permet également aux anciens officiers de se joindre.

Selon OBP, entre autres choses, Sawyer avait posté une image de femmes légèrement vêtues avec un texte qui se lit « Des strip-teaseuses attendent que EMS démêle les boules de la nouvelle fille du poteau. » Le fonctionnaire aurait également publié une image d’un journaliste interviewant la nageuse de compétition Lia Thomas, une femme trans. L’image était sous-titrée avec les mots « J’ai gagné la course de natation de cette femme juste et carrément, si elles ne l’aiment pas, elles peuvent me sucer la bite. »

Le fonctionnaire aurait également posté une image sous-titrée avec les mots «Chaque fille veut être balayée par ses pieds. C’est quand tu la mets dans le coffre qu’elle commence à paniquer.

Le rapport a déclenché des manifestations au cours du week-end à l’hôtel de ville de Newport, où des militants LGBTQ + et cinq membres du conseil municipal local se sont réunis pour exiger la démission de Sawyer. Le chef de la police de la ville, Jason Malloy, ainsi que le shérif du comté de Lincoln, Curtis Landers, ont également critiqué ses publications sur les réseaux sociaux.

« Nous avons dit très clairement à Dean qu’il devait démissionner et foutre le camp du gouvernement », a déclaré le conseiller municipal Dietmar Goebel. « Son poste était au-delà de la pâleur, et il ne pouvait pas continuer au-delà. »

Dans sa lettre de démission, Sawyer a fait valoir que les postes « ne reflète pas mes valeurs » mais a soutenu que « mon personnage en ligne est devenu trop polarisant pour que je continue. » Il a exprimé l’espoir que sa décision serait « accélère le processus de guérison du tumulte que j’ai causé.

Le président du conseil municipal, Jan Kaplan, sera maire par intérim de Newport jusqu’à ce que les autorités locales puissent nommer un remplaçant, la question étant désormais à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil plus tard ce mois-ci.