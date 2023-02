Le maire déclare que la fermeture de l’usine est “dévastatrice” pour la petite communauté de Chetwynd, en Colombie-Britannique

Allen Courtoreille a travaillé pendant 40 ans à la scierie et à l’usine de granulés de Chetwynd de Canfor avant de devenir maire de cette communauté en 2018. Le mois dernier, il a été parmi les premiers des 2 500 habitants de Chetwynd à apprendre que Canfor fermerait définitivement l’usine.

“Tant sur le plan économique que sur le plan personnel, c’est assez dévastateur. C’est horrible pour moi et pour la communauté.

Le président et chef de la direction de Canfor, Don Kayne, a annoncé la fermeture dans le cadre d’un plan visant à créer une « empreinte opérationnelle plus durable » en Colombie-Britannique

“Notre objectif est de faire correspondre la capacité de notre usine avec la fibre économiquement disponible pour la récolte afin d’améliorer notre capacité à être compétitif et à fonctionner tout au long des cycles du marché”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Pour Chetwynd, qui est située dans la région de Peace River, la fermeture signifie la perte d’environ 120 emplois. Les plans de Canfor touchent également Houston, où l’entreprise fermera temporairement sa scierie, qui emploie quelque 280 personnes. Canfor prévoit de rééquiper cette opération, mais on ne sait pas encore combien d’emplois reviendront.

Courtoreille a déclaré qu’il faudra un certain temps à sa communauté pour maîtriser la fermeture, en partie parce que le moulin se trouve au milieu de Chetwynd, visible de toutes les directions comme un rappel de ce qui était autrefois.

“En ce moment, il s’agit de nos employés, de nos amis qui travaillent dans notre usine et cela va prendre un peu de temps”, a-t-il déclaré.

Courtoreille a une idée de ce que vivent les employés et leurs familles. Il s’est retrouvé temporairement licencié pendant deux ans à partir de 2008. « Le choc initial quand ils m’ont dit que je [didn’t] avoir un travail, c’était dévastateur », a-t-il déclaré. “Je me souviens encore de ce jour et de ce que j’ai ressenti ce jour-là.”

Le budget de Chetwynd en ressentira également les effets. L’usine a fourni environ 3,5 millions de dollars sur dix ans en impôts à la ville.

Le directeur administratif Steve McLain a déclaré que les retombées supplémentaires sont incalculables.

“(Nous) ne savons pas encore combien de travailleurs déplacés prendront leur retraite, déménageront dans d’autres communautés ou resteront à Chetwynd avec un emploi différent”, a-t-il déclaré. “Comme vous pouvez l’imaginer, cette fermeture aura un impact très important sur l’ensemble de notre communauté pendant plusieurs années.”

La fermeture permanente à Chetwynd et la fermeture temporaire à Houston ne sont que les dernières mauvaises nouvelles pour l’industrie forestière provinciale et les collectivités qui en dépendent. Les dernières semaines ont vu des fermetures permanentes et temporaires dans toute la province, entraînant la perte de milliers d’emplois.

« En tant que province, nous devons réaliser à quel point nous sommes vraiment connectés », a déclaré Mike Bernier, député provincial de Peace River South et ministre fictif des forêts des libéraux de la Colombie-Britannique. “J’ai vu des gens sur mes réseaux sociaux de la région de Vancouver dire:” Oh, ce ne sont que 200 emplois. Et je me dis, ‘wow’, pour une petite communauté de quelques milliers de personnes, 200 emplois, c’est énorme.

Leur perte a certainement retenu l’attention du gouvernement provincial.

Le ministre des Forêts Bruce Ralston et la ministre de l’Emploi, du Développement économique et de l’Innovation Brenda Bailey ont publié une déclaration conjointe le 25 janvier dans laquelle ils ont promis de soutenir les travailleurs et les familles.

« Des équipes de soutien communautaire ont été activées et seront là pour connecter les travailleurs aux services dont ils ont besoin », ont-ils déclaré.

Ils ont ajouté que la foresterie est et restera un fondement de l’économie de la Colombie-Britannique et ont souligné deux investissements récents que la province a faits pour innover dans l’industrie.

Bernier a déclaré que toute promesse d’aide provinciale est trop peu, trop tard. Les néo-démocrates sont restés les bras croisés au cours des cinq à six dernières années lorsqu’il s’agit d’aider le secteur forestier, a-t-il dit.

“Ils ont vu le déclin du secteur forestier, ils n’en ont pas parlé, ne l’ont pas soutenu et maintenant à la 11e heure, ils sortent avec ces pansements prétendant se soucier des familles et des emplois qui sont touchés, ” il a dit.

L’industrie a besoin de plus de certitude et les travailleurs ont moins de promesses de trouver des emplois dans d’autres secteurs «verts», a-t-il ajouté.

“Quelqu’un qui a travaillé pendant 3o ans dans une usine ne veut pas être recyclé pour travailler dans le secteur de la technologie à Vancouver, alors qu’il a passé toute sa vie dans la campagne de la Colombie-Britannique”, a-t-il déclaré. « C’est la dernière chose qu’ils veulent entendre. Ils préfèrent rester dans leur communauté et garder leur emploi.

Courtoreille a également une longue liste de souhaits pour la province, notamment moins de formalités administratives et plus de contribution locale.

“Le gouvernement local devrait être impliqué dans les affaires locales”, a-t-il déclaré.

Canfor a déclaré dans un communiqué qu’elle aiderait les communautés avec un “ensemble complet de mécanismes de soutien”, mais n’a pas fourni de détails.

Courtoreille a déclaré que Canfor paiera ses impôts à la municipalité jusqu’en 2024 et versera aux travailleurs éligibles une indemnité de départ parmi d’autres mesures de soutien, y compris les frais de déménagement. Il a déclaré que la province travaille également sur des plans pour aider les employés âgés à faire la transition vers une retraite anticipée.

D’autres opportunités économiques existent également dans la région, a-t-il déclaré. “Nous avons du pétrole et du gaz dans la région et nous avons toujours la seule scierie de la région, qui en bénéficiera”, a-t-il déclaré. Des mines de charbon existent également dans la région, a-t-il ajouté.

Courtoreille, qui a loué le rôle de Canfor en tant qu’employeur pendant son mandat de maire, a déclaré qu’il ne voulait pas minimiser l’importance de la fermeture. Mais il a également essayé de donner une note d’optimisme.

“Nous devons être capables de penser de cette façon”, a-t-il déclaré. “Si nous ne pensons pas de cette façon, alors commencez à nous jeter la saleté.”

Black Press Media a contacté Canfor et le gouvernement provincial pour obtenir des détails et des commentaires supplémentaires.

