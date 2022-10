Le maire déclare l’état d’urgence pour NYC concernant les migrants

NEW YORK (AP) – Le maire de New York a déclaré vendredi l’état d’urgence pour les milliers de migrants envoyés depuis les États frontaliers du sud depuis le printemps, affirmant que la demande imposée à la ville de fournir des logements et d’autres aides n’est “pas durable”. .”

“Une ville qui se remet d’une pandémie mondiale en cours est submergée par une crise humanitaire provoquée par des mains humaines”, a déclaré le maire Eric Adams. « Nous sommes au bord du précipice. … Nous avons besoin d’aide. Et nous en avons besoin maintenant.

À la fin de son exercice, Adams a déclaré que la ville prévoyait de dépenser 1 milliard de dollars pour aider les nouveaux arrivants, dont beaucoup dépendent fortement de l’aide gouvernementale car la loi fédérale leur interdit de travailler aux États-Unis.

Adams, un démocrate, a déclaré que les nouveaux arrivants sont les bienvenus dans la ville. Et il a parlé avec fierté de l’histoire de New York en tant que lieu d’atterrissage pour les nouveaux immigrants.

« Les New-Yorkais ont toujours veillé sur nos frères et sœurs immigrés. Nous nous voyons en eux. Nous y voyons nos ancêtres », a-t-il déclaré.

Mais, a-t-il dit, “bien que notre compassion soit illimitée, nos ressources ne le sont pas”.

Le système de refuges déjà mis à rude épreuve de la ville de New York a subi une pression encore plus grande pendant une grande partie de cette année en raison de l’augmentation inattendue du nombre de personnes ayant besoin d’aide.

Entre cinq et six bus de migrants arrivent par jour, a déclaré Adams, dont neuf jeudi seulement. Beaucoup de ces bus ont été affrétés et payés par des responsables républicains du Texas et de l’Arizona qui ont cherché à faire pression sur l’administration Biden pour qu’elle modifie les politiques frontalières en envoyant des migrants dans des villes et des États à tendance démocrate du nord.

Un lit sur cinq dans le système de refuges pour sans-abri de New York est désormais occupé par un migrant, et l’afflux soudain a fait gonfler sa population à des niveaux records. La ville a ouvert 42 nouveaux abris temporaires, principalement dans des hôtels, mais Adams a déclaré qu’il faudrait en faire plus.

Vendredi, il a déclaré que cela incluait les agences municipales se coordonnant pour construire davantage de centres humanitaires ; faire passer rapidement les New-Yorkais des refuges aux logements permanents, ce qui libérerait de l’espace pour les nouveaux arrivants dans la ville ; et mettre en place un processus pour les New-Yorkais qui ont de la place supplémentaire pour loger ceux qui en ont besoin.

Il a appelé à une aide financière étatique et fédérale, à une législation fédérale qui permettrait aux demandeurs d’asile de travailler légalement plus tôt et à des plans fédéraux pour répartir équitablement les demandeurs d’asile dans tout le pays “pour s’assurer que chacun fait sa part”.

Il a dit que New York continuerait à faire ce qu’elle pouvait.

“Des générations à partir de maintenant, il y aura de nombreux Américains qui retraceront leurs histoires jusqu’à ce moment dans le temps”, a-t-il déclaré. « Des petits-enfants, qui se souviendront du jour où leurs grands-parents sont arrivés ici à New York et ont trouvé la compassion, pas la cruauté, un endroit où reposer leur tête. Un repas chaud. Une chance à un avenir meilleur.

The Associated Press