Le maire d’Eastpointe, en difficulté, plaide pour une réduction des charges après avoir menti au sujet de la subvention liée à la COVID-19 | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Ville d’Eastpointe Monique Owens, mairesse d’Eastpointe

La maire d’Eastpointe, Monique Owens, n’a pas contesté jeudi une accusation de délit réduite après que les autorités ont déclaré qu’elle avait frauduleusement demandé une subvention de 10 000 $ en vertu de la loi CARES COVID-19 en 2020.

Avant de plaider, Owens a payé 10 000 $ de dédommagement.

Les plaidoyers d’absence de contestation ne constituent pas un aveu de culpabilité mais sont traités comme tels aux fins de la détermination de la peine. Le plaidoyer vise à protéger un défendeur de toute responsabilité civile.

Le plaidoyer d’Owens est intervenu près de deux mois après qu’elle ait perdu sa candidature à la réélection lors d’une élection primaire.

En mars, Owens a été inculpé de faux semblants devant le tribunal de district 41-B du canton de Clinton. Elle risquait jusqu’à cinq ans de prison.

Owens, le plus jeune et premier maire noir de la ville, risque désormais jusqu’à un an de prison pour délit de faux semblants. La condamnation est fixée au 10 octobre.

Owens a été accusée d’avoir falsifié des informations sur ses demandes de subvention de la loi CARES en novembre 2020 en déclarant que son entreprise comptait entre 100 et 249 employés et appartenait à au moins 51 % à des anciens combattants.

« Lorsqu’une personnalité publique reconnaît sa culpabilité, assume la responsabilité de ses actes et paie l’intégralité de la restitution, cela envoie un message puissant selon lequel personne n’est au-dessus des lois », a déclaré le procureur du comté de Macomb, Peter J. Lucido, dans un communiqué.

Lors de ses élections primaires du 8 août, Owens n’a pas recueilli suffisamment de voix pour se qualifier pour les élections générales de novembre. Les deux premiers électeurs – l’ancien conseiller municipal Michael Klinefelt et Mary Hall-Rayford, membre de la commission scolaire d’Eastpointe – se dirigent vers les élections générales du 7 novembre. Klinefelt a recueilli 57,2 % des voix, tandis que Hall-Rayford en a obtenu 16,8 %.

Owens est également entré dans l’histoire en 2017 en devenant la première conseillère noire d’Eastpointe.

Le mandat d’Owens a été marqué par la controverse. Elle s’est souvent heurtée à d’autres membres du conseil et, en novembre 2022, quatre résidents d’Eastpointe ont intenté une poursuite fédérale contre elle pour avoir refusé de les laisser parler pendant une période de commentaires publics lors d’une réunion du conseil municipal. Le procès intenté devant le tribunal de district américain de Détroit allègue qu’Owens a violé les droits des premier et quatorzième amendements de quatre résidents qui avaient tenté de critiquer Owens lors d’une réunion publique en septembre.

Je n'ai pas pu joindre Owens pour commenter.

