Le maire de Windsor, Drew Dilkens, se dit « profondément préoccupé » après deux semaines de négociations entre les gouvernements fédéral et provincial et Stellantis n’a pas réussi à conclure un nouvel accord pour l’usine de batteries NextStar EV à Windsor.

« Chaque jour qui passe augmente la probabilité que Windsor, ses travailleurs, ses résidents et ses entreprises ne reçoivent pas les engagements qui leur sont faits », a déclaré Dilkens dans un communiqué vendredi après-midi.

Le maire de Windsor, Drew Dilkens, exhorte les résidents à signer une pétition demandant au gouvernement fédéral de finaliser un accord avec le constructeur automobile Stellantis sur l’installation de batteries NextStar à Windsor. (Jason Viau/CBC)

Dilkens a fait circuler une pétition, qui appelle le gouvernement fédéral à « finaliser toutes les questions financières en suspens » liées à l’usine de batteries NextStar, et a exhorté tous les résidents à signer.

« Il est inacceptable que Windsor soit lésé ou contraint d’accepter une version réduite en raison de promesses non tenues par le gouvernement fédéral », a-t-il déclaré.

Un porte-parole de Stellantis a confirmé à CBC New Friday que la construction de la partie module de l’installation de batterie EV n’avait toujours pas repris.

Stellantis a initialement suspendu la construction de la partie module de son installation de batteries pour véhicules électriques il y a près de deux semaines, affirmant qu’elle envisageait des « plans d’urgence », affirmant que le gouvernement fédéral n’avait pas tenu ses promesses lors des négociations.

L’accord pour l’installation, qui devait ouvrir en 2024, a été bouleversé par l’adoption de la loi américaine sur la réduction de l’inflation, qui comprend des incitations à la production pour les entreprises qui construisent des batteries de véhicules électriques aux États-Unis.

Des centaines d’emplois supplémentaires en jeu si Stellantis se retire: Invest WindsorEssex

La nécessité de conclure un accord a atteint un « point critique », a déclaré Joe Goncalves, vice-président de l’attraction des investissements et des initiatives stratégiques pour Invest WindsorEssex.

« Je pense que c’est à la 11e heure qu’une décision est imminente, le projet est maintenant arrêté depuis 9,10 jours », a déclaré Goncalves.

La province investit davantage dans l’accord Stellantis pour sauver l’usine de batteries de véhicules électriques, déclare le premier ministre Doug Ford Le premier ministre Doug Ford a déclaré que le gouvernement provincial mettrait plus d’argent sur la table dans l’accord Stellantis après que la vice-première ministre Chrystia Freeland a demandé à l’Ontario de payer sa juste part dans l’accord.

Goncalves a déclaré avoir entendu de sources américaines que Stellantis envisageait un site dans le Michigan avec un bâtiment existant qui serait adapté à la fabrication de modules de batterie.

Alors que la partie module de batterie de l’installation est responsable d’environ 300 des 2 500 emplois que le projet apporterait à la région, Goncalves a déclaré qu’il y avait au moins 700 emplois supplémentaires liés à l’investissement de Stellantis, qui pourraient être menacés.

Invest WindsorEssex a également répondu aux appels d’autres entreprises avec lesquelles ils travaillent liés à la chaîne d’approvisionnement automobile qui envisagent d’investir à Windsor, se demandant « si c’est le bon endroit pour faire des affaires », a-t-il déclaré.

« Franchement, ces emplois sont nos emplois. Ils ne sont pas pour le Michigan, ils ne sont pas pour l’Indiana, ils ne sont pas pour Toronto, ils ne sont pas pour le Québec. Ils sont pour nous », a déclaré Goncalves. « Je pense qu’en tant que communauté, nous devons vraiment nous battre car ces emplois sont pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour l’avenir de notre communauté. »

Goncalves a déclaré que l’accord Stellantis ne se limitait pas à des emplois pour la région de Windsor, ajoutant que la perte de l’accord de batterie pourrait nuire à la crédibilité de la communauté pour les investissements futurs.

« En tant que communauté, nous avons lutté ces 20 dernières années pour nous réinventer », a-t-il déclaré. « Nous avons travaillé dur au cours de la dernière année et demie … pour vraiment faire cette transition. Maintenant, ce sont des tapis qui sont retirés sous nous. «

Goncalves a déclaré qu’il pensait qu’il y avait encore une chance de parvenir à un accord.

Le ministre des Transports « confiant »

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, était à Windsor vendredi pour une annonce chez Morterm Ltd.

Interrogé sur Stellantis, il a déclaré qu’il ne pouvait pas discuter des négociations en cours, mais a déclaré « il y a un engagement et un sentiment de confiance qui, espérons-le, nous apporteront bientôt de bonnes nouvelles ».

« Nous sommes convaincus que nous allons trouver un moyen de garantir que l’usine ne restera pas seulement, [but] va prospérer et embaucher plus de personnes de cette région, produire plus de voitures et revitaliser le secteur automobile ici », a déclaré Alghabra.

Le ministre des Transports Omar Alghabra (à droite), rejoint à Windsor par le député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk (à gauche), a déclaré vendredi 26 mai que le gouvernement fédéral s’était « engagé » à conclure un accord avec Stellantis et LG Energy Solutions sur l’usine de batteries pour véhicules électriques. à Windsor. (Dale Molnar/CBC)

Alghabra a été rejoint par le député provincial de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk, qui a déclaré que le gouvernement fédéral était « absolument concentré » sur la sécurisation des emplois Stellantis pour la région de Windsor.

« Lorsque les résidents auront la chance de voir les calculs … ils reconnaîtront que ce gouvernement fédéral a été là, a le dos, a fait un investissement sérieux, historique et sans précédent dans l’avenir des travailleurs de l’automobile dans cette communauté », a déclaré Kusmierczyk. .

« Ils comprendront également que l’ampleur de l’investissement dont nous parlons ici nécessite des partenariats, nécessite que tous les partenaires s’étirent. »

Kusmierczyk a déclaré avoir parlé avec le premier ministre Justin Trudeau alors qu’il était à Woodstock, en Ontario, jeudi pour un événement de campagne. Trudeau a également fait un arrêt rapide à St. Thomas, en Ontario.

« Cela exige que le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, Unifor et Stellantis et la ville de Windsor travaillent ensemble et s’efforcent de franchir la ligne d’arrivée. Mais ne vous y trompez pas. Ce gouvernement fédéral… est absolument entièrement engagé envers cette usine de batteries. ici à Windsor », a déclaré Kusmierczyk.

Le député provincial de Windsor-Tecumseh, Andrew Dowie, a déclaré que le gouvernement provincial était là pour «soutenir» le gouvernement fédéral canadien dans la conclusion d’un accord sur l’installation de modules de batterie EV Stellantis / LG Energy Solutions à Windsor. Sur la photo le vendredi 26 mai 2023. (Jennifer La Grassa/CBC)

Mais le député provincial de Windsor-Tecumseh, Andrew Dowie, a déclaré que le gouvernement provincial avait « intensifié » avec un engagement de financement supplémentaire la semaine dernière.

« Comme tous les habitants de Windsor, j’attends avec impatience cette annonce de discussions fructueuses le plus rapidement possible », a déclaré Dowie. « Il appartient au gouvernement fédéral de conclure ses discussions avec Stellantis et LG [Energy Solution] et assurer le succès du projet.

« Nous sommes là pour soutenir le gouvernement fédéral dans ses discussions avec Stellantis. »