Le maire de Windsor et la police témoignent au sujet du blocus du pont Ambassador

Une commission fédérale à Ottawa portera son attention sur le blocus du pont Ambassador alors qu’un certain nombre de responsables clés de Windsor sont appelés à témoigner de la réaction des manifestants qui ont fermé le passage international le plus achalandé d’Amérique du Nord.

La commission examine les événements qui ont conduit à l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février, quelques heures après la levée du blocus du pont Ambassador qui a duré près d’une semaine.

Le maire de Windsor, Drew Dilkens, sera la première personne à témoigner lundi, suivi du chef adjoint par intérim Jason Crowley du service de police de Windsor (WPS), qui était l’officier responsable lors de la manifestation.

Les documents déposés par la ville de Windsor et WPS lors de la commission ont donné un aperçu de ce qui se passait dans les coulisses alors que quelques centaines de personnes fermaient un corridor commercial international clé qui voit près du quart des exportations et des importations du Canada par la route.

Ces documents mettent en évidence l’avertissement préalable de la police et des responsables de la ville avant la manifestation initiale du 7 février, une déconnexion apparente entre le chef et le maire en ce qui concerne les ressources policières nécessaires, et les inquiétudes internes selon lesquelles la police “achetait la panique” avec peu surveillance pendant les manifestations.

Les organisateurs d’Ottawa nient toute implication

Des avocats représentant le gouvernement du Canada, les résidents d’Ottawa, le Freedom Convoy et divers services de police pourront interroger des témoins sur leur expérience lors des manifestations.

La semaine dernière, des témoignages ont été donnés par les organisateurs du Freedom Convoy à qui on a demandé s’ils étaient impliqués dans la manifestation à Windsor.

“Il y a eu un message qui est venu d’une manière ou d’une autre par SMS ou par e-mail de quelqu’un qui était à Windsor, et je ne sais pas – je ne peux pas honnêtement – ​​je ne sais pas qui était cette personne”, a déclaré Tom Marazzo, qui se décrit comme un Volontaire du convoi de la liberté.

“Je sais qu’ils étaient à Windsor et ma seule réaction a été:” Quoi que vous fassiez, assurez-vous de garder au moins une voie ouverte sur ce pont afin qu’il puisse y avoir des allers-retours.

Le camionneur Chris Barber était un organisateur clé du Freedom Convoy, mais a déclaré qu’il n’avait aucune communication avec les gens de Windsor ou toute autre manifestation à l’extérieur d’Ottawa.

“Non, ils étaient tous – pour autant que je sache, ils étaient tous des mouvements organiques”, a-t-il déclaré à la commission.

Brigitte Belton, une camionneuse de Wallaceberg, en Ontario, qui a également participé aux événements d’Ottawa, a nié toute implication dans les manifestations de Windsor et a déclaré qu’elle avait tenté d’empêcher le blocus.

“J’ai parlé avec ADT Trucking, qui m’a appelé et m’a demandé si nous pouvions bloquer la frontière de Windsor, et ma réponse a été : “Pas question. Continuez à rouler lentement”, a-t-elle déclaré.

La commission a également présenté un courriel envoyé le 11 février à Tamara Lich, une organisatrice bien connue de la manifestation d’Ottawa, dans laquelle quelqu’un a demandé à Lich d’aider à organiser le blocus au pont Ambassador.

Lich a transmis cet e-mail à quelqu’un d’autre et a nié toute implication.