Le maire de West Kelowna reste, ravi du nouvel homologue de Kelowna – Kelowna Capital News

Peu de maires de l’Okanagan ont réussi à conserver la première place lors des élections municipales de samedi.

À West Kelowna, Gord Milsom se dit ravi d’assumer un autre mandat de quatre ans en tant que maire de la ville.

« Il y a un nouveau maire à Lake Country, il y a un nouveau maire à Peachland, et aussi à Kelowna. Je suppose que je suis le seul maire à répéter. Cela me place dans une position unique.

Milsom a remporté une victoire écrasante, battant son adversaire Andrew Kwaczynski avec 79,9 % des voix.

Milsom dit qu’il est ravi de voir ce que le nouveau conseil peut faire avec certains des élus ayant beaucoup d’expérience et quelques autres avec une perspective un peu plus nouvelle.

«Nous allons commencer par l’orientation pour servir le conseil… Ensuite, nous nous concentrerons sur le budget et réfléchirons à notre plan communautaire pour 2023 et vraiment pour le prochain mandat de quatre ans. Mais nous nous concentrerons également sur l’achèvement de certains projets importants, le premier étant la nouvelle usine de traitement de l’eau de Rose Valley afin que nous ayons une eau sûre, propre et fiable.

Milsom dit également qu’ils se concentreront sur le nouveau bâtiment de la bibliothèque et le plan communautaire officiel pour se préparer à la croissance future de la ville.

Black Press Media a demandé à Milsom ce qu’il pensait des changements à Kelowna, y compris Tom Dyas qui a battu le titulaire Colin Basran à la mairie.

“Je félicite le nouveau maire et remercie Colin Basran pour le bon travail qu’il a accompli, mais j’ai hâte de commencer avec un nouveau maire, le maire élu Tom Dyas, et de développer une relation avec lui afin que nous puissions travailler de manière collaborative. Il est vraiment important que nous travaillions bien ensemble pour accomplir des choses d’intérêt mutuel dans la région.

Quatre titulaires du conseil de West Kelowna reprennent leurs fonctions : Stephen Johnston, Rick de Jong, Jason Friesen et Carol Zanon.

Deux nouveaux visages ont rejoint l’instance dirigeante : Tasha Da Silva et Garrett Millsap.