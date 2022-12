Le maire de West Kelowna insiste sur le besoin de plus de logements alors que le conseil annule la remise

Malgré l’insistance du maire de ne pas le faire, le conseil de West Kelowna a rejeté une demande d’autorisation de logements supplémentaires pour une propriété d’Elliot Road.

Il a déjà une suite secondaire légale, et les propriétaires veulent ajouter une maison de calèche. Cependant, le zonage de la zone ne permet que l’un ou l’autre. Le conseil a le pouvoir de modifier les règlements de zonage.

« Il y a un besoin pour plus de logements dans notre communauté, en particulier pour les propriétés locatives », a déclaré le maire Gord Milsom. « Ici, nous avons la possibilité d’aider une personne ou une famille qui peut utiliser un toit au-dessus de sa tête. Pour moi, cela a du sens pour l’approbation.

Com. Stephen Johnston a souligné que l’approbation du rezonage enfreint le règlement et que tout changement devrait s’appliquer à l’ensemble de la ville, et non à une seule application.

« Cela crée un énorme précédent. Il dit que quiconque peut soutenir cela, comment dire ensuite non à la personne suivante ? »

Com. Garrett Millsap a accepté.

“Nous ne pouvons pas les faire de manière ponctuelle”, a-t-il déclaré.

S’exprimant en faveur du rezonage, le con. Jason Friesen a soutenu que le conseil prend souvent ces questions au cas par cas.

« Nous ne pouvons pas dire que si nous n’allons pas l’adopter pour toute la ville, nous ne pouvons pas l’adopter ici. Nous faisons ça tout le temps. C’est que nous avons des écarts et des modifications de zonage.

Com. Carol Zanon était également en faveur du rezonage et a déclaré qu’elle s’attend à ce qu’avec le temps, la région verra davantage de résidences à logements multiples à l’avenir.

“Je ne vois pas pourquoi quelqu’un qui est juste un peu en avance sur la courbe ici ne devrait pas être soutenu dans ses efforts.”

Le Conseil a voté pour rejeter la demande avec l’opposition de Milsom, Friesen et Zanon.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

logement abordableConseil municipalVille de West KelownadéveloppementLogementRezonage