Le statut de l’expert américain de Covid-19, le Dr Anthony Fauci, en tant que chouchou des médias et héros de gauche, a reçu un nouvel élan avec la proclamation que la veille de Noël 2020 sera nommée en son honneur dans la capitale nationale.

Le maire de Washington, Muriel Bowser, a annoncé la proclamation mercredi, affirmant qu’en l’honneur de son 80e anniversaire, la veille de Noël sera célébrée comme le jour du Dr Anthony Fauci. «Nous sommes extrêmement fiers de compter le Dr Fauci parmi les nombreux résidents de DC qui se sacrifient tant pour garder nos communautés saines et sûres,» elle a tweeté.

Bowser n’a pas indiqué les sacrifices consentis par Fauci. Sa proclamation a noté qu’il a été «Une lumière brillante dans les temps sombres pour la nation, promouvant la vérité sur la peur et donnant aux Américains l’espoir dans leur gouvernement.

Alors que le président Donald Trump a été blâmé pour les plus de 300000 décès américains attribués à Covid-19, la pandémie a fait de Fauci une célébrité. Il a été choisi en juillet pour lancer le premier terrain le jour de l’ouverture de l’équipe de baseball des Nationals de Washington. Il a reçu plusieurs prix, dont un présenté par son compatriote superstar Elton John. Le magazine Time a nommé Fauci l’une des personnes les plus influentes de 2020. Il a le sienfan clubsur Twitter.

Et comme l’avocat Michael Avenatti avant lui, alors qu’il était de plus en plus disposé à critiquer Trump, il est devenu une star de plus en plus grande pour les médias grand public. Il a essentiellement approuvé Biden dans une interview au Washington Post quelques jours avant les élections du 3 novembre.

La semaine dernière, Fauci est allé sur Sesame Street Special de CNN pour assurer aux enfants qu’ils ne devraient pas s’inquiéter parce qu’il s’était envolé pour le pôle Nord pour administrer au Père Noël un vaccin Covid-19. Il ne pouvait qu’espérer que les enfants n’avaient pas remarqué qu’il avait dit quelques semaines plus tôt que le Père Noël n’aurait pas besoin d’être vacciné à cause de son « l’immunité innée. »

Peut-être plus important encore, Fauci a fait volte-face sur ses conseils Covid-19, tels que le port de masques et la réouverture des écoles. Son ton sur les perspectives de retour à la normale change radicalement après les élections, passant de la tristesse à l’optimisme. En mars, il a indiqué que les croisières convenaient aux jeunes en bonne santé.

À la lumière de tout cela, l’idée de célébrer la journée du Dr Anthony Fauci ne convenait pas à certains conservateurs. «Fauci a toujours été un agent démocrate là-bas pour blesser Trump» a tweeté l’auteur Mike Cernovich. «Jamais je n’aurais dû être sur le devant de la scène.»

L’animateur de radio Jesse Kelly faisait partie de ceux qui appelaient Fauci un bénéficiaire, plutôt qu’un héros, de la crise de Covid-19. «Le coronavirus est la plus grande chose qui soit jamais arrivée au Dr Fauci», il a dit.

Quelques observateurs bouillonnantchez Bowser affirmation que Fauci avait fait grand sacrifices. D’autres ont été éteints par l’apparente de Fauci jouissance des feux de la rampe. « Il aime ça, » un commentateur a dit. « Tu peux voir le joie dans ses yeux chaque fois qu’il est interviewé. C’est dingue. »

Mais les fans de Fauci ont été ravis par la proclamation, félicitant Bowser d’avoir trouvé un moyen «Pour honorer nos héros.» Un observateur reconnaissant a dit que personne mérite un tel honneur plus, tandis qu’un autre a dit, «Prêt et attendant le film sur le Dr Fauci. » Encore un autre jaillit, «Joyeux anniversaire aux plus gars important! » L’un d’eux a suggéré que Biden donne à Fauci un Médaille de la liberté.

La sénatrice Amy Klobuchar (D-Minnesota) a donné une autre tournure politique au Fauci, affirmant qu’il «Va bientôt travailler pour un président qui le croit, plutôt que de bouillir contre lui.» L’auteur Tim Young s’est opposé à elle, soulignant que Fauci a déclaré à plusieurs reprises que Trump avait écouté et pris en compte ses conseils sur les mesures d’atténuation de Covid-19.

