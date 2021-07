Le maire de Washington, DC, qui soutient Black Lives Matter, veut maintenant FINANCER la police, citant une augmentation du nombre de meurtres – RT USA News

Le maire de Washington, DC, Muriel Bowser, qui avait autrefois fait peindre « Black Lives Matter » devant la Maison Blanche, veut maintenant embaucher plus de policiers et rouvrir les tribunaux, citant une augmentation des homicides dans la capitale américaine.

La réduction de 15 millions de dollars du budget de la police pour 2021 a nui au recrutement, entraînant seulement 42 nouvelles embauches contre 250 en une année normale, a déclaré Bowser mercredi. Elle a demandé 11 millions de dollars supplémentaires pour embaucher et former 20 agents supplémentaires au cours de l’exercice en cours et 150 en 2022. Il est toutefois peu probable que la proposition soit approuvée par le conseil municipal.

Bowser et le chef Robert Contee du Metropolitan Police Department (MPD) se sont également plaints du fait que les procureurs fédéraux – qui ont compétence dans la capitale – n’ont toujours pas porté plainte dans plus de 2 000 affaires, et que les tribunaux, fermés en raison de la pandémie, restent n’ont pas rouvert complètement.

« Peu importe comment vous le regardez, le système ne fonctionne pas à pleine capacité, et cela signifie que la justice est retardée », elle a dit.

Quelque 112 personnes ont été assassinées dans le district jusqu’à présent cette année, dont Niyah Courtney, six ans, tuée dans une fusillade en voiture plus tôt ce mois-ci. Contee a nommé le suspect Marktwan Hargraves, 22 ans, et a déclaré que le meurtre était peut-être lié au trafic de drogue dont le père de Courtney, Nico Griffin, était accusé.





Dans une lettre aux membres du conseil la semaine dernière, Bowser a déjà appelé à « une présence policière forte et soutenue », en citant « une augmentation soutenue de la violence armée » au cours de la dernière année.

Les résidents afro-américains de Washington se plaignent depuis longtemps que la ville néglige les niveaux élevés de criminalité et de violence dans les parties sud-est de la ville où ils vivent en grande majorité. En revanche, la fusillade de la semaine dernière dans une rue bordée de restaurants chics, fréquentée par les habitants les plus riches du district, a attiré l’attention des médias nationaux.

Le tour de Bowser contre le crime est intervenu après un an de plaidoyer au nom de groupes comme Black Lives Matter, qui ont ouvertement appelé à « financer la police » et décrit la police elle-même comme intrinsèquement raciste. En juillet dernier, lors des émeutes à l’extérieur de la Maison Blanche, Bowser avait un coin de rue nommé Black Lives Matter Plaza et a demandé aux employés de la ville de peindre les mots le long d’un tronçon de la 16th Street Northwest.

En mars de cette année, elle a réagi au vol de voiture horrible et au meurtre d’un chauffeur Uber américano-asiatique à l’extérieur du stade des Nationals de Washington – pour lequel deux mineurs afro-américains ont par la suite été condamnés – en avertissant les résidents de faire plus attention à prévenir « crimes d’opportunité ».





Pendant ce temps, les groupes appelant au financement et à l’abolition de la police ont reçu une nouvelle injection de fonds du méga-donateur milliardaire démocrate George Soros, a rapporté le Washington Free Beacon de tendance conservatrice, citant des dossiers fédéraux. Soros a donné 1 million de dollars en mai à Color of Change, décrit comme un groupe de justice raciale qui a appelé à plusieurs reprises au financement de la police. Il s’agissait de son plus gros don politique en 2021.

