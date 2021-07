Le maire de Washington DC annonce un nouveau mandat de masque pour tout le monde DE PLUS de 2 ans – RT USA News

Le CDC recommandant à nouveau le masquage à l’intérieur, le maire de Washington DC, Muriel Bowser, a déclaré que les enfants de plus de deux ans doivent se masquer à l’intérieur. Tout au long de la pandémie, Bowser a été l’un des politiciens les plus pro-masque aux États-Unis.

« À partir de ce samedi à 5 heures du matin, je publierai la directive selon laquelle les personnes de plus de deux ans doivent porter un masque à l’intérieur, quel que soit leur statut vaccinal », Bowser a annoncé lors d’un briefing jeudi.

Muriel Bowser: « À partir de ce samedi à 5 heures du matin, je publierai la directive selon laquelle les personnes de plus de 2 ans doivent porter un masque à l’intérieur, quel que soit leur statut vaccinal. Je sais que les résidents de DC ont suivi de très près les directives de santé publique, et ils le feront embrasse ça. » pic.twitter.com/cMumN0hq7g – Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) 29 juillet 2021

L’annonce du maire est intervenue plusieurs jours après que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié de nouvelles directives recommandant que les personnes vaccinées et non vaccinées portent des masques à l’intérieur dans les zones où la transmission de Covid-19 est élevée. L’annonce a inversé les directives en place depuis mai qui stipulaient que les personnes vaccinées n’avaient pas besoin de porter de masques faciaux.

Expliquant le changement, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré que les personnes vaccinées pouvaient toujours attraper la variante Delta du coronavirus, porter une charge élevée de virus et la transmettre à d’autres, mais a déclaré aux journalistes que les données de sauvegarde n’avaient pas été publiées. encore. Le conseiller de la Maison Blanche sur les coronavirus, Anthony Fauci, a déclaré au Washington Post qu’aucune donnée clinique n’existait encore pour étayer cette affirmation, estimant plutôt que « vous pouvez supposer raisonnablement que les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus tout comme les personnes non vaccinées peuvent le faire. »

Bowser s’attend apparemment à ce que les résidents du district se conforment volontairement à son nouveau mandat de masque. « Je sais que les résidents de DC ont suivi de très près les directives de santé publique, et ils les adopteront », a-t-elle déclaré lors du briefing de jeudi.





Tout au long de la pandémie, Bowser a été l’un des politiciens américains les plus farouchement pro-masque. L’été dernier, elle a ordonné le port de masques à l’intérieur et à l’extérieur, un mandat qui est resté en place jusqu’en mai, lorsque les personnes vaccinées ont été exemptées. La règle a été encore assouplie en juin et les responsables de la ville de l’époque ont déclaré qu’elle ne reviendrait pas.

Bien que les nouveaux cas quotidiens de Covid-19 aient quadruplé aux États-Unis depuis juin, le taux de mortalité hebdomadaire est actuellement inférieur à ce qu’il était lorsque le CDC a assoupli ses directives de masquage. À Washington DC, le nombre moyen de cas sur sept jours s’élève à 59 et le nombre moyen de décès sur sept jours à zéro, selon les données de l’Université Johns Hopkins datées du 26 juillet.

