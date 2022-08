Le maire de Vernon brigue un second mandat

Voulait-il faire encore quatre ans ? Avait-il encore la motivation et le désir de diriger la ville ? Qu’en a pensé sa famille ?

Après avoir pris un peu de temps pour réfléchir, répondre «oui» aux deux premières questions et avec la grâce de sa famille, Victor Cumming briguera un second mandat à la mairie de Vernon.

Il a fait l’annonce devant l’hôtel de ville de Vernon mercredi matin 24 août.

“Je suis pleinement conscient du temps, de l’énergie, de la concentration et de l’attention technique que le rôle nécessite à Vernon”, a déclaré Cumming, rejoint lors de son annonce par les conseillers sortants Kari Gares et Brian Quiring.

“J’ai lutté avec le terme, j’ai même lutté pour rester avec lui. Ces quatre années ont été formidables, mais un mandat de quatre ans, c’est assez long. J’ai absolument lutté avec la durée de l’engagement et la quantité d’efforts qui doivent être déployés chaque jour. cela m’a définitivement donné une pause importante.

Après de nombreuses conversations avec sa femme Mary-Ann et le soutien de toute sa famille immédiate, ses collègues proches et ses amis, Cumming a déclaré qu’il y avait trois principaux facteurs qui ont fait pencher la balance en faveur de sa réélection.

Il veut aller jusqu’au bout et mener à terme les nombreuses initiatives en cours. Il souhaite avoir la possibilité de continuer à appliquer son mélange de connaissances, d’expérience, de compétences et de leadership exercé dans sa communauté. Et il est passionné par les opportunités et les défis qui l’attendent au cours des quatre prochaines années.

Parmi les initiatives que Cumming aimerait voir menées à bien figurent le développement du Kin Race Track Athletic Park, la planification et la construction du réaménagement de Polson Park, la reconstruction de la Peanut Pool à Lakeview Park, le sentier pavé hors route de Pleasant Valley Road aux Foothills et la compétition avec le 10e et dernière année du prélèvement fiscal annuel cumulatif de 1,9 % qui est entièrement consacré au remplacement des infrastructures indispensables.

Cumming, titulaire d’une maîtrise en planification et développement, ainsi que d’un baccalauréat en économie et géographie, cumule 40 ans d’expérience professionnelle à l’échelle nationale et internationale.

Il a été élu maire en 2014.

«En plus de mes fonctions habituelles de maire, j’ai également continué à assister régulièrement aux comités du conseil, y compris les finances, la planification consultative, les biosolides, le groupe de travail de la bande indienne d’Okanagan / de la ville de Vernon et le développement économique ainsi que la commission du tourisme et le comité d’action climatique, où je suis le suppléant », a déclaré Cumming.

“Ce travail de comité a été essentiel pour comprendre les divers intérêts, capacités et motivations de la communauté, et a été une occasion clé de se plonger dans la justification approfondie des recommandations du comité et du personnel qui apparaîtront plus tard dans les agendas du conseil pour la prise de décision.”

Les faits saillants de ses quatre premières années au pouvoir, a-t-il dit, comprennent d’importants ajouts de logements à la ville et des investissements dans des opérations commerciales. Le point faible, a déclaré Cumming, était COVID-19, la pandémie qui a pris tout le monde au dépourvu.

Cumming est le premier à annoncer sa candidature à la mairie, et il espère recevoir un défi.

“Aujourd’hui, je veux juste être clair sur mon intérêt à courir cet automne”, a-t-il déclaré. “J’espère que tous ceux qui ont vraiment envie de courir qu’ils courent. C’est un très bon processus pour la communauté d’avoir un certain nombre de personnes qui veulent faire preuve de leadership.

Cumming a battu trois challengers en 2014.

