Le maire de Vancouver, Ken Sim, dénonce les « attaques alimentées par la haine »

« Je ne peux pas exprimer pleinement la douleur de voir ces mots répandus partout dans cet endroit que ma famille et moi considérons comme notre chez-soi. Une maison est censée être un endroit où vous vous sentez en sécurité. Et quand cela est supprimé, c’est absolument navrant », a déclaré Sim.

Et une manifestation devant la maison de la famille Sim a attiré entre 20 et 30 personnes, qui ont jeté des « objets tachés de rouge » sur la propriété, « créant une atmosphère intimidante ».

Lorsque le regretté George Puil, conseiller municipal de longue date de Vancouver, présidait TransLink pendant la grève des bus qui a duré des mois en 2001, des manifestants en colère se sont rassemblés devant sa maison de Kitsilano et une charge de fumier a été déversée sur la pelouse. Puil a déclaré plus tard aux journalistes qu’il avait reçu des menaces de mort.

À cette époque, le chroniqueur du Vancouver Sun, Vaughn Palmer, écrivait que des années plus tôt, les anciens premiers ministres de la Colombie-Britannique, Gordon Campbell et Christy Clark, avaient tous deux emménagé dans des résidences plus sécurisées sur les conseils de la police après des incidents survenus chez eux.

En 2020, des manifestants se sont rendus au domicile du premier ministre de l’époque, John Horgan, dans la région de Victoria. Trois personnes ont été arrêtées et accusées de méfait, et cette action a été largement dénoncée par les hommes politiques de tous les partis et par une grande partie du public.

Contenu de l’article

« Il est déjà assez difficile de convaincre les gens d’accepter d’accéder à des fonctions publiques », a déclaré Sullivan. « C’est quelque chose auquel personne ne devrait avoir à faire face. »

Dans sa déclaration de vendredi, Sim a déclaré : « La dure réalité est que des actes de haine comme celui-ci se produisent trop souvent – ​​pas seulement contre moi et ma famille, mais contre tant d’autres personnes dans notre ville. Ce n’est pas qui nous sommes, et ce n’est pas le Vancouver que je connais et que j’aime.

« Ma famille, comme tant d’autres, ne laissera pas ces actions nous définir », a déclaré Sim. « Cela ne fait que renforcer mon engagement à faire de Vancouver une ville plus sûre et plus compatissante – un endroit où chacun, peu importe qui il est ou d’où il vient, peut se sentir fier et en sécurité dans sa communauté.

[email protected]

twitter.com/fumano

Recommandé par l’éditorial Menaces en ligne et nœud coulant du bourreau : comment les gouvernements locaux de la Colombie-Britannique gèrent-ils la toxicité ? Vaughn Palmer : Franchissant la ligne de la décence, les manifestants rendent une visite à domicile à Horgan en colère

Ajoutez notre site Web à vos favoris et soutenez notre journalisme : Ne manquez pas les nouvelles que vous devez savoir – ajoutez VancouverSun.com et LaProvince.com à vos favoris et inscrivez-vous à nos newsletters ici.

Vous pouvez également soutenir notre journalisme en devenant abonné numérique. Avec un abonnement, vous bénéficierez d’un accès illimité au Vancouver Sun en ligne, ainsi qu’à l’ePaper et à notre application. Soutenez-nous en vous abonnant aujourd’hui : Le Soleil de Vancouver.