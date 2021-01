Le maire de Turin et quatre autres personnes ont été reconnus coupables et condamnés mercredi à un an et six mois de prison pour une bousculade lors d’une projection publique de la finale de la Ligue des champions 2017, projetée sur un maxi-écran dans l’un des principaux piazzas.

Plus de 1 600 personnes ont été blessées, dont deux femmes qui en sont décédées par la suite.

La mairesse Chiara Appendino a exprimé son « amertume » sur le verdict dans un message sur Facebook, et a déclaré que la décision devrait ouvrir une discussion sur le rôle d’un maire. Elle a dit qu’elle ferait appel de la décision.

La bousculade a été déclenchée le 3 juin 2017 après que des voleurs ont utilisé du gaz poivré pour voler les fans de football pendant la confusion. Cependant, la foule s’est bloquée dans la Piazza San Carlo fermée et à portiques, ce qui a blessé des personnes dans l’écrasement.

Plus de 30000 personnes étaient rassemblées sur la place pour voir l’équipe locale de la Juventus perdre contre le Real Madrid lors du match qui s’est déroulé à Cardiff, au Pays de Galles.

Quatre qui ont provoqué le chaos ont été reconnus coupables de meurtre et condamnés à plus de 10 ans de prison. D’autres ont été inculpés ailleurs en Italie pour avoir utilisé du gaz poivré pour créer la panique comme couverture contre le vol.

Appendino, avec son ancien chef d’état-major, un ancien chef de la police et deux responsables du tourisme ont été jugés et condamnés dans un procès rapide pour ne pas avoir pris suffisamment de précautions pour un événement de cette ampleur sur une place publique, y compris le défaut de rédaction une voie de sortie en cas d’urgence.

Un autre procès est en cours contre neuf autres employés de la mairie et des services de police.