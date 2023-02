Le maire de Toronto, John Tory, démissionne après avoir admis avoir eu une liaison avec un membre du personnel

“C’est arrivé à un moment où Barb, ma femme depuis plus de 40 ans, et moi étions séparés pendant de longues périodes pendant que j’assumais mes responsabilités pendant la pandémie”, a déclaré Tory après que la nouvelle de la relation ait été rapportée pour la première fois par le Toronto Star. journal.

«Je suis profondément désolé et présente mes excuses sans réserve aux habitants de Toronto et à tous ceux qui ont été blessés par mes actions, y compris mon personnel, mes collègues et la fonction publique», a-t-il poursuivi. “Surtout, je m’excuse auprès de ma femme Barb et de ma famille, que j’ai laissé tomber plus que quiconque.”