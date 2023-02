Le maire de Toronto démissionne après une liaison avec un ex-employé

L’homme de 68 ans était connu comme un conservateur modéré droit et boutonné – presque à l’opposé de l’ancien maire de Toronto, Rob Ford, dont le mandat a été en proie à des scandales impliquant la consommation d’alcool en public et la consommation de drogues illégales.

TORONTO — Le maire de la plus grande ville du Canada a démissionné après avoir reconnu avoir eu une liaison avec un ancien membre du personnel.

“C’est arrivé à un moment où Barb, ma femme depuis plus de 40 ans et moi étions séparés pendant de longues périodes pendant que j’assumais mes responsabilités pendant la pandémie”, a-t-il déclaré.

“En conséquence, j’ai décidé de quitter mes fonctions de maire afin que je puisse prendre le temps de réfléchir à mes erreurs et de faire le travail de reconstruction de la confiance de ma famille.”

Le mandat de quatre ans de Rob Ford en tant que maire de la plus grande ville du Canada a été gâché par sa consommation d’alcool et de crack. Il mourut plus tard d’une forme rare de cancer.