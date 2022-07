Le maire de St. Charles rompt l’égalité des nominations au conseil municipal – Shaw Local

La mairesse de St. Charles, Lora Vitek, défend sa décision de ne pas accepter les candidatures de la communauté pour pourvoir un poste vacant au conseil municipal de St. Charles.

Vitek a recommandé Bill Kalamaris – le beau-frère de l’échevin du 5e quartier Steve Weber – pour pourvoir le poste vacant. En mai, Richard Balla a annoncé qu’il quittait le 1er quartier.

Le mandat se termine en avril 2023. Balla a été nommé au conseil municipal en août dernier pour combler un poste vacant créé par le départ à la retraite de Dan Stellato, qui siégeait au conseil municipal depuis 1995. Balla était l’un des quatre candidats en lice pour le siège.

Vitek a brisé une égalité 4-4 au conseil municipal sur l’opportunité de nommer Kalamaris au poste vacant. Weber, l’échevin du 3e arrondissement Paul Lencioni, l’échevin du 5e arrondissement Ed Bessner et l’échevin du 2e arrondissement Ryan Bongard ont voté «oui».

L’échevin du 4e arrondissement David Pietryla, l’échevin du 4e arrondissement Bryan Wirball, l’échevin du 1er arrondissement Ron Silkaitis et l’échevin du 2e arrondissement Rita Payleitner ont voté «non». L’échevin du troisième quartier, Todd Bancroft, était absent de la réunion.

Après le vote, le juge en chef du comté de Kane, Clint Hull, a prêté serment à Kalamaris.

Payleitner a exprimé ses inquiétudes quant au choix de Vitek de ne pas accepter les candidatures de la communauté pour pourvoir le poste vacant.

“Contrairement à cela a été géré dans le passé, le maire a choisi de sélectionner unilatéralement un candidat sans une large sollicitation des résidents du 1er arrondissement intéressés”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Je ne suis pas surpris par cette décision, mais je suis certainement déçu.”

Payleitner a également déclaré que le conseil municipal n’était pas assez diversifié. Elle est actuellement la seule femme membre du conseil municipal.

“Il y a clairement un manque de diversité ici au sein du conseil, et pourtant aucune tentative, lorsque l’occasion s’est présentée, pour y remédier”, a-t-elle déclaré.

Silkaitis, l’autre personne représentant le 1er quartier, pensait également que la ville aurait dû accepter les candidatures pour le poste vacant.

“Rien contre le candidat, c’est strictement le processus”, a-t-il déclaré avant de voter contre la nomination de Kalamaris pour pourvoir le poste vacant.

Au cours de la réunion, Vitek a expliqué pourquoi elle avait choisi Kalamaris pour occuper le siège.

“Bill représente un ensemble de compétences que nous n’avons pas au sein de ce conseil et je pense que c’est important en ce moment”, a-t-elle déclaré. “Je suis tout au sujet du progrès et de faire avancer notre ville avec des candidats de bonne qualité et que les gens aiment le processus ou non, je suis les règles… Les votes contre ce soir sont clairement politiques.”

Après la réunion du conseil municipal, Vitek a expliqué sa décision de ne pas accepter les candidatures pour le poste vacant. Elle a noté que d’autres maires de St. Charles ont fait la même chose.

En outre, elle a noté que le conseil municipal avait accepté les candidatures pour le poste vacant l’année dernière et que les personnes qui se présentent aux élections d’avril peuvent commencer à récupérer les paquets électoraux à l’automne.

“Je n’allais pas recommencer quand nous aurons des gens qui chercheront des paquets en octobre pour les prochaines élections”, a déclaré Vitek. “Bill a de l’expérience en informatique et nous traversons beaucoup de choses informatiques. Et il a une grande expérience de gestion. Je ne voulais pas perdre cette opportunité. »

Kalamaris est le directeur principal de la gestion mondiale des fournisseurs de technologie pour McDonald’s.

“Je suis convaincu que j’ai placé la ville dans la meilleure position possible avec cette nomination”, a déclaré Vitek. “Je ne ferais pas les choses autrement, que les gens soient d’accord avec le processus ou non.”

Kalamaris vit à Saint-Charles depuis près de 20 ans. Bien qu’il soit le beau-frère de Weber, Kalamaris a déclaré qu’il prenait ses propres décisions.

“Steve et moi ne sommes peut-être pas d’accord avec tout, mais ce n’est pas grave, car cela fait partie du processus”, a-t-il déclaré.