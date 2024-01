Le maire de SLC veut aider les Utah Jazz à construire un quartier des sports et des divertissements

La maire Erin Mendenhall ne mâche pas ses mots : les Utah Jazz appartiennent à la capitale de l’Utah.

Il ne s’agit pas seulement de ce qui est le mieux pour Salt Lake City, a-t-elle déclaré mardi soir dans son discours annuel sur l’état de la ville, mais aussi de ce qui est le mieux pour l’État.

“Salt Lake City est le centre du commerce, des transports, de la finance, du droit, des sports, du divertissement, de la foi et de la culture dans Mountain West”, a déclaré Mendenhall, récemment réélu, à la foule au théâtre Eccles du centre-ville. « Si la ville souffre, la région souffre. »

Ses commentaires interviennent alors que le propriétaire de Jazz, Ryan Smith, explore la possibilité de déraciner l’équipe de son domicile de plusieurs décennies au centre-ville et de la replanter à Draper.

La proposition du maire de garder l’équipe NBA au centre-ville appelle à un quartier sportif et de divertissement qui offre aux fans une expérience qui s’étend au-delà du basket-ball et qui soit proposée avant, pendant et après les matchs.

“Cela n’est pas seulement possible dans notre centre-ville”, a-t-elle déclaré dans une transcription préparée, “mais cela est nécessaire pour que nous fassions évoluer nos espaces publics pour répondre à notre potentiel futur.”

Construire un tel quartier, a déclaré Mendenhall, pourrait signifier qu’une place des médailles olympiques ne serait pas seulement un équipement temporaire dans un parking du centre-ville. Cela pourrait également stimuler Visitez le lac Saléde recruter des événements et de maintenir la région animée 365 jours par an.

“Nous travaillerons avec notre organisation bien-aimée Utah Jazz, les parties prenantes du centre-ville, les dirigeants des comtés et des États et tous ceux qui aspirent à amener le sport professionnel”, a-t-elle déclaré, “pour faire de cet avenir une réalité.”

Et divers joueurs courtisent d’autres franchises professionnelles.

Mendenhall a noté que la perspective de marquer des équipes de la Ligue majeure de baseball et de la Ligue nationale de hockey « amplifie les valeurs et la vision de notre ville d’élargir les expériences sportives et de divertissement » qui connectent les résidents et les visiteurs.

Boucle verte SLC, un « projet de transformation »

(Trent Nelson | The Salt Lake Tribune) La maire de Salt Lake City, Erin Mendenhall, prononce son discours sur l’état de la ville le mardi 30 janvier 2024.

Le projet de Mendenhall visant à préserver et à améliorer les sports du centre-ville avec un quartier de divertissement s’inscrit dans sa vision plus large d’une zone plus conviviale pour les piétons, les cyclistes et les familles.

Pour desservir davantage de personnes dans les rues animées du centre-ville, Mendenhall souhaite commencer à construire une « boucle verte », en convertissant l’asphalte en espace ouvert et en stimulant davantage d’opportunités récréatives avec ce qu’elle a décrit comme un « projet de transformation ».

Elle a comparé la boucle proposée de cinq milles autour du centre-ville à La ligne haute a New York, Parc du Millénaire à Chicago et dans Ligne de ceinture à Atlanta.

« La Boucle verte ressemblera clairement à « Salt Lake », a-t-elle déclaré, « mais elle consolidera également notre place dans le monde en tant que véritable grande ville. »

Mendenhall a déclaré que la boucle, qu’elle souhaite voir ouverte à temps pour le retour des Jeux olympiques d’hiver en 2034, desservirait non seulement le centre-ville mais également le côté ouest en créant une autre connexion avec la partie historiquement mal desservie de la ville.

« Mon administration utilisera tous les outils et partenariats », a-t-elle déclaré, « pour garantir que cet avantage communautaire améliore notre qualité de vie, notre économie et notre environnement pendant des décennies. »

Rues ouvertes, opportunités familiales

(Trent Nelson | The Salt Lake Tribune) La maire de Salt Lake City, Erin Mendenhall, prononce son discours sur l’état de la ville le mardi 30 janvier 2024.

Dans un avenir plus immédiat, Mendenhall fait pression sur une proposition visant à réserver la rue Main, de South Temple à 400 South, en tant que promenade piétonne permanente.

Le maire a dit que lorsque Main Street aura temporairement fermé aux voitures, les entreprises ont bénéficié de revenus plus élevés. Les résidents, a-t-elle déclaré, soutiennent massivement la réduction de la circulation dans la rue.

L’administration de Mendenhall prévoit de soumettre une conception conceptuelle et des estimations de coûts pour une promenade au conseil municipal le mois prochain.

La maire, qui en est maintenant à son deuxième mandat, a déclaré qu’elle était impatiente de créer un centre-ville plus axé sur la famille.

« La réalité est que dans n’importe quelle ville en croissance dans ce pays », a-t-elle déclaré, « si le gouvernement municipal ne s’implique pas profondément pour garantir que les familles puissent prospérer, elles seront reconstruites.

Mendenhall a déclaré qu’elle demanderait à son personnel d’élaborer un programme de prêt pour aider à entretenir davantage de garderies, à trouver des opportunités de cultiver des micro-parcs et à identifier davantage d’éléments familiaux sur les propriétés appartenant à la ville.

« Reconstruire des familles dans notre ville », a-t-elle déclaré, « est une chose autour de laquelle chacun d’entre nous devrait se rallier. »