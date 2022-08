Le maire de Sandwich émet un vote décisif en faveur de la consolidation des réunions du conseil – Shaw Local

Au lieu de se réunir tous les lundis soirs, le conseil municipal de Sandwich se réunira à la place tous les premier et troisième lundis soirs à partir du mois prochain selon un plan approuvé par le conseil lors d’un vote à 5 contre 4 le 8 août.

Le maire Todd Latham a exprimé le vote décisif en faveur de la motion visant à modifier le calendrier des réunions. Latham a déclaré que le conseil continuera de tenir le même nombre de réunions prévues chaque mois, regroupées en deux dates de réunion.

La nouvelle structure d’horaire commencera la première semaine de septembre, avec les premières réunions régulières et du comité plénier du conseil qui se tiendront le mardi 6 septembre, le lundi 5 septembre étant le jour férié de la fête du Travail.

Jusqu’à présent, le conseil tenait ses réunions ordinaires les deuxième et quatrième lundis de chaque mois et les réunions du comité plénier les premier et troisième lundis.

Selon le nouveau plan de réunion, le conseil se réunira toutes les deux semaines pour une réunion ordinaire du conseil à 19 h, immédiatement suivie d’un comité plénier.

Les échevins Rich Robinson, Bill Littlebrant, Cara Killey et Rick Whitecotton ont voté contre la motion d’approbation du changement, et les échevins Fred Kreinbrink, Karsta Erickson, Rebecca Johnson et Bill Fritsch ont voté pour.

Robinson s’est prononcé contre la motion avant le vote, affirmant que le conseil serait moins informé et moins engagé à se réunir deux fois par mois.

“Je pense que nous avons un conseil assez fort”, a déclaré Robinson. “Je pense que cela (consolider) serait un affaiblissement du conseil.”

Robinson s’est également dit préoccupé par le fait que les voix du public seraient diminuées avec moins de réunions, ajoutant qu’il préférerait attendre pour changer de structure jusqu’à ce qu’un administrateur de la ville soit embauché.

Littlebrant a exprimé des inquiétudes concernant l’engagement avec la nouvelle structure. Il a dit que son travail l’oblige parfois à quitter la ville à court préavis, et que se réunir seulement deux fois par mois pourrait lui faire manquer plus qu’il ne le ferait actuellement.

Latham a déclaré que lorsqu’ils ont entamé des discussions sur la restructuration du calendrier des réunions, il a interrogé 19 autres communautés. Il a déclaré que 17 des 19 personnes interrogées se réunissaient deux fois par mois.

“Si d’autres communautés ont réussi, nous devrions en faire autant”, a déclaré Latham.