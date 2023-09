Le maire de San Francisco veut tester les drogues pour les bénéficiaires de l’aide sociale

« Plus d’aumônes sans responsabilité », a déclaré Breed lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville. « Les gens n’acceptent pas d’aide. Il est désormais temps de s’assurer que nous supprimons les ressources qui continuent à permettre ce comportement. »

La proposition du maire démocrate de cette ville ultralibérale reflète la profonde frustration face à une crise du fentanyl qui a conduit à des surdoses record, transformé certaines parties du centre-ville en marchés de drogue à ciel ouvert et est corrélée à une augmentation des cambriolages de voitures et autres délits contre les biens.

Cela fait suite à des mesures similaires prises par les dirigeants d’autres villes bleues comme New York et Portland, qui prônent le traitement forcé des résidents souffrant de maladies mentales et le ratissage des campements de sans-abri qui étaient autrefois un anathème pour le Parti démocrate. Breed et ses homologues des grandes villes prennent des mesures plus drastiques face aux problèmes étroitement liés de consommation de drogue, de sans-abri et de santé mentale pour montrer aux électeurs qu’ils prennent au sérieux les problèmes de sécurité publique.

Breed s’est de plus en plus appuyée sur une rhétorique sévère à l’égard de la criminalité ces derniers mois, alors qu’elle fait face à des vents politiques contraires et à un nombre croissant de challengers. Mardi, elle a défendu sa proposition d’aide sociale en Commentaire à la Clinton sur la nécessité de mesures incitatives qui subordonnent les subventions à la responsabilité personnelle.

Mais elle aura du mal à convaincre le conseil de surveillance, à tendance progressiste, d’accepter sa proposition. Plusieurs ont rapidement qualifié son plan d’inhumain et politiquement motivé. Une douzaine d’États, pour la plupart en rouge foncé, exigent des tests de dépistage de drogues pour les bénéficiaires de l’aide sociale.

Le président du conseil de surveillance, Aaron Peskin, un rival progressiste et potentiel dans la course à la mairie, a déclaré que Breed se détournait parce qu’elle n’avait pas réussi à travailler avec le service de police pour fermer efficacement les marchés en plein air de drogue et de biens volés.

« Nous vivons une époque grave à San Francisco – et nous avons besoin d’idées sérieuses, et non de politiciens cherchant désespérément une bouée de sauvetage politique », a-t-il déclaré.

Breed a annoncé sa proposition le matin même où Daniel Lurie, cadre de longue date à but non lucratif et héritier de Levi Strauss, a officiellement annoncé qu’il la défierait aux élections de l’année prochaine.

Lurie a déclaré devant une foule de centaines de partisans qu’il chercherait à augmenter considérablement la présence policière de San Francisco pour répondre aux crises qui ont secoué ses rues.

« Mon administration va enfin fermer la porte à l’ère des marchés de drogue à ciel ouvert et mettre fin à la perception selon laquelle l’anarchie est une partie acceptable de la vie à San Francisco », a-t-il déclaré lors d’un rassemblement dans un centre communautaire de Potrero Hill.

Plusieurs détails de la proposition de Breed en matière de tests de dépistage de drogues ne sont pas clairs, notamment pour quels médicaments spécifiques seraient testés. Son bureau a déclaré qu’elle dévoilerait le texte de la législation dans les semaines à venir.

Le superviseur Matt Dorsey, toxicomane en convalescence et ancien porte-parole du service de police, porte la mesure avec Breed. Il a déclaré que des incitations plus coercitives sont nécessaires pour inciter les gens à suivre un traitement, en particulier au milieu des « pertes de vies sans précédent à San Francisco » dues aux surdoses de drogue.