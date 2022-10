Le maire de San Francisco s’engage à nouveau à réprimer les ventes de médicaments

SAN FRANCISCO (AP) – Le maire de San Francisco, London Breed, s’est engagé mercredi pour la deuxième fois en un an à réprimer les ventes de médicaments opioïdes en plein air et la consommation publique rampante de drogues qui, selon elle, détruisent la ville.

Ce qui est différent cette fois, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse, c’est que les policiers bénéficient du soutien du nouveau procureur de district Brooke Jenkins et du superviseur de San Francisco Matt Dorsey, qu’elle a tous deux nommés et qui, selon elle, partagent son désir de responsabilité et d’application.

Les candidats politiques affronteront les électeurs lors des élections du 8 novembre. Breed doit être réélu l’année prochaine dans une ville où des électeurs frustrés ont déjà renversé un procureur politiquement progressiste en juin. Chesa Boudin s’est heurtée au maire au sujet de son intention d’augmenter le nombre de policiers pour lutter contre le trafic de drogue, affirmant que l’argent devrait être dépensé pour le logement et le traitement de la toxicomanie.

« Soyons clairs : vendre de la drogue n’est pas légal. Consommer de la drogue en plein air est totalement inacceptable », a déclaré Breed. “Il doit y avoir des conséquences, pour les personnes âgées, pour les immigrants, pour les enfants qui essaient de vivre leur vie.”

Jenkins, nommée par le maire en juillet pour remplacer Boudin, a déclaré qu’à sa prise de fonction, elle avait révoqué 30 offres de plaidoyer aux revendeurs de fentanyl qu’elle considérait comme trop indulgentes.

Elle a annoncé une nouvelle politique informant les vendeurs de fentanyl qu’ils pourraient faire face à des accusations de meurtre si leurs marchandises sont liées à une mort par surdose. Elle a déclaré que les personnes qui reçoivent cinq citations par la police pour consommation de drogue en public seront renvoyées à un tribunal communautaire alternatif pour traitement.

« Nous sommes une ville de compassion. Mais la compassion ne consiste pas à laisser les gens languir dans la rue, potentiellement mourir d’une overdose. Il utilise les outils dont nous disposons pour pousser les gens à changer leur vie », a déclaré Jenkins.

Le chef de la police de San Francisco, Bill Scott, a déclaré que les policiers avaient commencé à multiplier les arrestations pour trafic de drogue en juin et avaient depuis émis plus de 350 citations à l’encontre de personnes consommant de la drogue en public. Au cours des trois derniers mois, a déclaré son bureau, les agents ont procédé à plus de 260 arrestations pour crime de vente de stupéfiants.

Dorsey, un porte-parole de la police qui a été nommé au conseil de surveillance en mai pour remplacer un législateur d’État nouvellement élu, a déclaré qu’il travaillerait avec d’autres superviseurs pour élaborer des solutions. Dorsey représente une grande partie du centre-ville qui souffre du trafic de drogue illégale.

En décembre, Breed a annoncé de nouvelles initiatives visant à freiner le trafic de drogue ouvert et d’autres crimes, affirmant qu’il était temps de devenir agressif et “moins tolérant envers tout le taureau – qui a détruit notre ville”. Elle a été immédiatement repoussée par d’autres élus qui ont déclaré qu’elle ne faisait que relancer une guerre fatiguée contre la drogue qui était vouée à l’échec.

Malgré son annonce, les trafiquants de drogue et les consommateurs continuent de se regrouper dans les quartiers de Tenderloin et du centre-ville.

The Associated Press