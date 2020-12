Le maire de San Francisco, London Breed, aurait été aperçu en train de dîner au French Laundry juste un jour après le tristement célèbre dîner du gouverneur de Californie, Gavin Newsom.

Selon le San Francisco Chronicle, Breed a célébré le 60e anniversaire de la mondaine Gorretti Lo Lui le 7 novembre au restaurant trois étoiles Michelin de Yountville.

Lui est le vice-président du Conseil des gouverneurs du San Francisco Symphony. Son mari, Lawrence Lui, est président de Stanford Hotels et promoteur hôtelier. Son père est le milliardaire de Hong Kong Che-woo Lui.

Breed avait pris quelques jours de congé après les élections du 3 novembre et s’était jointe à sept autres personnes au rassemblement.

Le maire de San Francisco, London Breed (photo de novembre 2019) aurait été aperçu en train de dîner au French Laundry juste un jour après le tristement célèbre dîner du gouverneur de Californie, Gavin Newsom.

Le groupe a dîné dans une pièce partiellement fermée similaire à celle de Newsom au restaurant la veille.

Un porte-parole de Breed a déclaré que la fête était un « petit dîner d’anniversaire en famille ». On ne sait pas qui tous ont assisté à l’événement.

La blanchisserie française se trouve dans le comté de Napa, qui, au moment du dîner, était autorisée à offrir un service intérieur limité. Il fait maintenant partie des 41 comtés qui ne peuvent servir qu’à l’extérieur.

Trois jours seulement après avoir dîné au restaurant, Breed a complètement interdit les repas en salle à San Francisco.

« Maintenant, avec la hausse des taux de cas et le retour des comtés de la région de la Baie vers le niveau violet, elle limite encore une fois ses actions et encourage tous les San Franciscains à faire de même », a déclaré le porte-parole de Breed.

Dans une déclaration du 10 novembre, Breed, qui a publié des directives plus strictes que l’ensemble de l’État pour les restaurants et autres entreprises, a déclaré: « Je ne saurais trop insister sur l’importance que tout le monde agisse de manière responsable pour réduire la propagation du virus.

« Chaque San Franciscain doit faire sa part pour que nous puissions recommencer à avancer dans la bonne direction. »

Sa participation à la fête d’anniversaire est survenue juste un jour après que Newsom ait été photographiée en train de dîner à la French Laundry.

La participation de la race à la fête d’anniversaire est survenue juste un jour après que Newsom (photographié le 6 novembre lors d’un rassemblement) ait été photographié en train de dîner à la French Laundry

Il y a plus de 15000 cas à San Francisco et au moins 160 décès

À la suite de l’incident, Newsom a déclaré qu’il avait commis une « grave erreur » en assistant au dîner d’anniversaire d’un ami lors d’un pic de cas de coronavirus et avait promis de « le posséder » et d’aller de l’avant.

Son administration n’a accusé réception du dîner qu’une semaine plus tard, lorsqu’un journaliste a été informé et interrogé à ce sujet.

Newsom s’est excusé et a décrit le dîner comme à l’extérieur.

Mais les photos montrent Newsom et sa femme, Jennifer Siebel Newsom, assis sans masque autour d’une table bondée de 12 personnes dans une pièce fermée sur trois côtés.

Le quatrième côté était ouvert, mais la femme qui a pris les photos et les a fournies à Fox 11 a déclaré qu’une porte coulissante en verre avait finalement été fermée après que le groupe de Newsom soit devenu bruyant.

Le rassemblement de Newsom a été suivi par un autre qui a impliqué huit législateurs californiens qui se sont envolés pour Hawaï pour une conférence politique malgré la mise en garde des responsables de la santé contre les voyages hors de l’État.

Au moins sept membres de l’Assemblée et un sénateur d’État des districts de Californie figuraient parmi les 75 personnes qui ont assisté à une conférence le mois dernier organisée par l’Independent Voter Project (IVP) à l’hôtel cinq étoiles Fairmont Kea Lani à Wailea, Maui, selon le Los Angeles. Fois.

Il y a plus de 13 millions de cas de coronavirus aux États-Unis avec au moins 269667 décès

Plusieurs de ces législateurs sont maintenant venus défendre leur décision d’ignorer les avertissements de voyage de la Californie – en faisant valoir que leur participation à la conférence était importante car elle comprend des discussions sur les politiques de pandémie.

Les huit personnes présentes sont les suivantes: l’assemblyman Frank Bigelow (R – O’Neals), le sénateur d’État Andreas Borgeas (R – Modesto), la députée Wendy Carrillo (D – Los Angeles), l’assemblyman Jordan Cunningham (R – Pasa Robles), l’assemblyman Heath Flora (R – Ripon), le député Chad Mayes (I – Rancho Mirage), le député Jose Medina (D – Riverside) et la députée Blanca Rubio (D – Baldwin Park).

La Californie est l’un des deux États qui ont dépassé le million de cas confirmés de coronavirus. Le Texas est devenu le premier État à dépasser la barre du million le mois dernier.

Il y a plus de 1,2 million de cas de virus dans l’État avec au moins 19 141 décès.

Selon le Département de la gestion des urgences de San Francisco, au cours des trois dernières semaines, «les cas de COVID-19 de SF ont triplé».

«Nous avons plus de virus en circulation que jamais auparavant et cela ne montre aucun signe de ralentissement. Nous devons tous faire notre part pour protéger tout le monde. #StayHome autant que possible et ne voyagez PAS ou ne vous réunissez PAS à l’intérieur », a écrit l’agence mardi.