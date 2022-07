Le maire de San Francisco, Breed, déclare que la ville est confrontée au défi du travail à distance

Le maire de San Francisco, London Breed, a déclaré que sa ville à haute technologie devra s’adapter à la nouvelle réalité selon laquelle de nombreux travailleurs ne reviennent pas au bureau.

Dans une interview diffusée vendredi soir sur “The News with Shepard Smith” de CNBC, Breed a reconnu que les travailleurs de la technologie ont été plus lents à retourner dans des espaces physiques à San Francisco que dans d’autres grandes villes.

“Je n’appellerais pas cela un exode. J’appellerais cela un changement”, a déclaré Breed. “Nous avons connu une pandémie mondiale. Les gens travaillent à domicile. Et je pense que la plupart des employés veulent un certain niveau de travail à domicile lorsqu’ils retournent au bureau. Et de nombreux employeurs proposent cela en option.”

Le taux d’inoccupation des bureaux à San Francisco est passé à 24,2 % au deuxième trimestre, contre 23,8 % au cours de la période précédente, selon une étude de CBRE. Le bureau de Breed estime qu’un tiers de la main-d’œuvre de San Francisco est désormais éloignée et en dehors de la ville. L’année dernière, cela a entraîné une baisse des recettes fiscales de 400 millions de dollars, selon le Bureau du contrôleur de San Francisco.

“Bien sûr, je suis inquiet de la tendance, mais encore une fois, vous savez, c’était une pandémie mondiale où la vie a changé”, a déclaré Breed.

Certaines entreprises technologiques ont quitté la Californie pour des États comme le Texas et la Floride. D’autres ont fermé leurs bureaux au profit d’une transition vers le travail à distance ou ont réduit leurs effectifs en vue d’un avenir hybride. Salesforce, le plus grand employeur privé de San Francisco, a déclaré cette semaine qu’il était Coupe ses bureaux à San Francisco pour la troisième fois pendant la pandémie, et répertorie désormais 40% d’un immeuble de 43 étages situé en face de la tour principale Salesforce.

Cependant, tous les grands employeurs technologiques ne réduisent pas leurs dépenses. Breed, qui a déclaré qu’elle travaillait depuis son bureau cinq jours par semaine, a mentionné des entreprises comme Autodesk, Google et Twilio, qui ont agrandi leur espace de bureau ces dernières années.

“Ils ont agrandi leurs espaces, mais ils se sont également engagés à San Francisco comme siège social”, a déclaré Breed, faisant référence à certaines entreprises. “Certaines entreprises étudient d’autres alternatives”, mais ce que propose San Francisco, a-t-elle déclaré, est la plus forte concentration de capital-risqueurs “n’importe où dans le pays”.

Breed a déclaré qu’il y avait eu une récente augmentation de la circulation piétonnière dans le centre-ville, à la suite d’une sécheresse prolongée due à l’arrêt de Covid-19. Elle a souligné le récent championnat des Golden State Warriors paradequi a attiré plus de 800 000 personnes dans une ville d’environ 875 000 habitants.

Le mois dernier, race proposé un budget annuel de 14 milliards de dollars pour l’exercice 2022-2023. Plus du tiers de cet argent a été mis de côté pour les travaux publics, le transport et le commerce, y compris l’Office municipal de transport.

Pour que San Francisco prospère, “je pense qu’il va vraiment falloir faire des ajustements”, a déclaré Breed. “Nos concerts, nos activités, nos conventions, beaucoup de choses pour lesquelles les gens voudraient visiter une grande ville, c’est ce que nous doivent également se concentrer sur, et travailler au bureau ne sera qu’un ajustement au changement.

