Le maire de San Francisco, Breed, a un challenger majeur. Dans le plan de Daniel Lurie pour la battre.

Il rejoint un groupe croissant dans la course à la mairie de 2024 qui cible le président sortant Breed, un démocrate qui a pris ses fonctions fin 2017 après avoir passé quatre ans au conseil de surveillance de San Francisco, dont deux ans en tant que président. Le système de vote préférentiel de la ville est notoirement difficile à mettre en œuvre, et davantage de candidats sont susceptibles de participer à un concours qui inclut déjà la superviseure Ahsha Safaí. Mais la campagne de Lurie mise sur l’idée que même si Breed maintient une base de loyalistes, peu d’électeurs souhaitant rompre avec le statu quo choisiront le maire comme deuxième ou troisième choix lors de l’élection.

Compte tenu de la base électorale majoritairement libérale de San Francisco, le vainqueur final de la course sera presque certainement un démocrate – bien que les débats au sein du parti portent souvent sur des nuances de bleu profond et se concentrent sur les « modérés » par rapport aux progressistes. Breed et Lurie s’intègrent mieux dans le camp modéré, faisant des questions d’expérience et de leurs antécédents des points centraux potentiellement plus importants que l’idéologie pure.

Sous l’administration Breed, la ville a été aux prises avec la prolifération des sans-abri, l’augmentation des décès dus à la drogue, les cambriolages de voitures et un effondrement du commerce de détail qui a décimé les affaires du centre-ville. Le gouverneur Gavin Newsom et le procureur général Rob Bonta, à la demande de Breed, ont envoyé pendant des mois des forces de l’ordre et des procureurs supplémentaires dans les quartiers de Tenderloin et du sud de Market pour contenir les dégâts.

Des milliers de personnes vivent dans les rues de San Francisco, un problème qui remonte à plusieurs décennies. | Josh Edelson/AFP/Getty

Ces dernières semaines, la race a riposté. Elle a fustigé l’injonction d’un juge interdisant à la ville de balayer les campements de sans-abri. Breed a également affronté les habitants de la ville coalition des sans-abri et a accusé ses membres de tenir la ville « en otage pendant des décennies ». Des milliers de personnes vivent dans les rues de San Francisco, un problème qui remonte à plusieurs décennies mais qui est devenu plus visible et viscéral avec l’augmentation de la consommation mortelle de fentanyl, une pandémie mondiale qui a entraîné la fermeture des bureaux, en particulier dans le secteur technologique, la hausse des coûts du logement et une pénurie. de lits d’abri.

Lurie a déclaré que sa campagne se concentrerait sur un nouveau visage et sur la responsabilité. Il a fait de la sécurité publique sa priorité absolue. Il a promis d’embaucher davantage de policiers et de créer suffisamment de lits dans les refuges pour permettre aux autorités municipales de nettoyer les rues des campements. Il a appelé à un changement dans la manière dont la ville enquête sur le trafic de drogue afin que les juges puissent maintenir les délinquants en détention plutôt que de les laisser sortir immédiatement pour récidiver.

Lorsqu’on lui a demandé s’il soutenait les soi-disant sites d’injection sécurisés – une politique controversée qui a divisé les progressistes et à laquelle le gouverneur Gavin Newsom a opposé son veto au niveau de l’État l’année dernière, Lurie a déclaré que la ville devait d’abord s’occuper de la fermeture des marchés de drogue en plein air avant d’avoir ce débat.

Lurie, le fondateur de Tipping Point Community, a déclaré que son organisation a fourni à plus de 6 000 personnes des services qui les ont aidées à sortir de l’itinérance ou les ont empêchées de perdre leur logement. En passant en revue les réalisations du groupe, Lurie a laissé tomber une longue liste de noms audacieux – du PDG de Salesforce, Marc Benioff, au capital-risqueur Ron Conway – avec lesquels il a travaillé sur la reprise après incendie de North Bay. Lurie apprécie également ses relations avec Jason Elliott, l’un des principaux conseillers du gouverneur, et Sean Elsbernd, ancien superviseur et chef de cabinet de Breed, avec qui il a travaillé en étroite collaboration dans leurs fonctions municipales.

« Nous avons fait la preuve de nos résultats sur les questions où l’hôtel de ville s’effondre », a déclaré Lurie. « J’ai les compétences et l’expérience qui rassemblent les gens d’une manière que j’ai démontrée dans de nombreux projets et organisations différents. »

Il souhaite changer la culture de l’intérieur, a-t-il déclaré, en créant davantage de responsabilités au sein du gouvernement municipal et en favorisant la coordination entre les services qui, parfois, ne se parlent même pas. Dans peut-être sa critique la plus pointue de Breed, Lurie a déclaré qu’il voulait mettre fin aux accusations et aux coups dans le dos dans une ville célèbre pour ses guerres intestines et pour sa propre consommation.

Il a soutenu qu’il y avait eu un manque de progrès de la part du maire depuis le décision initiale du tribunal il y a neuf mois, pour empêcher le ratissage des campements de sans-abri. Tout en qualifiant l’injonction de « ridicule » et en étant d’accord avec Breed pour dire qu’elle devrait être annulée, Lurie a ajouté « nous avons passé neuf mois à blâmer quelqu’un d’autre au lieu de créer suffisamment de lits dans les refuges ».

Maggie Muir, l’une des principales stratèges de Breed, a défendu le bilan de Breed en tant que maire et a tenté de renverser la situation contre Lurie, le qualifiant de « débutant ».

« Le maire Breed travaille chaque jour pour rendre San Francisco plus sûr et plus propre », a-t-elle déclaré. « Elle a lutté contre deux des plus grandes menaces de santé publique de notre vie – la pandémie de Covid et la crise du fentanyl – et elle travaille sans relâche pour éliminer les flics dans nos rues et les trafiquants de drogue, les tentes et les ordures. »

Daniel Lurie a qualifié de « ridicule » l’injonction interdisant à la ville de balayer les campements de sans-abri et a convenu avec le maire de London Breed qu’elle devrait être annulée. | Janie Har/AP Photo

Muir a posé une série de questions à Lurie, dont certaines auxquelles il a répondu lors de l’interview de POLITICO.

« La question est vraiment de savoir si Daniel Lurie est d’accord ou non avec le maire sur ces choses ? Quelle est sa position quant à l’arrestation des toxicomanes qui refusent de se faire soigner ? Quelle est sa position sur le retrait des tentes ? Où en est-il en matière d’embauche de plus de policiers ? Où était-il pendant l’état d’urgence Covid ?

« S’il est d’accord avec elle sur ces politiques, où était-il ? Et pourquoi devrions-nous faire confiance à un débutant pour accomplir ces choses plus rapidement ? S’il n’est pas d’accord, pourquoi les San Franciscains voudraient-ils qu’il soit à la tête ?

La campagne de Lurie a souligné ce qu’elle considère comme le contrôle sans précédent du maire sur les opérations de la ville – ayant nommé deux superviseurs, trois membres du Conseil de l’éducation, le procureur de district et de nombreux chefs de département et commissaires. Pourtant, il a reproché à Breed de ne pas être en mesure de rassembler des soutiens en faveur de son camp ou de parvenir à un consensus.

« À chaque instant, on nous a dit : « Je ne peux pas faire avancer les choses à cause du conseil de surveillance ». On nous a promis plus de policiers, mais nous en avons 300 de moins que lorsqu’elle a pris ses fonctions », a déclaré Lurie, ajoutant : « Nous avons un responsable qui est enraciné dans ce système et qui fait partie de l’hôtel de ville depuis plus d’un an. décennie maintenant. Et ce que nous entendons, c’est que c’est toujours la faute de quelqu’un d’autre. Il y a beaucoup de reproches. »

Bien que Breed semble vulnérable, Lurie est loin d’être une valeur sûre. San Francisco a longtemps favorisé les dirigeants issus du système, notamment Willie Brown, l’ancien président de l’Assemblée, et Newsom, que Brown a nommé à son premier poste de commission.

Plusieurs autres maires de villes ont accédé au pouvoir à la suite de tragédies, de Joe Alioto après la mort de son patron de campagne, Gene McAteer, à Dianne Feinstein après l’assassinat de George Mascone. Breed elle-même a pris la relève en tant que maire par intérim en 2017 après le décès de son prédécesseur, Ed Lee. Elle a finalement remporté une élection spéciale après qu’un autre superviseur, Mark Farrell, ait été intérimaire pour le bureau du maire.

Les grandes courses de la ville se sont également articulées autour de thèmes familiers : modérés contre progressistes et quartiers résidentiels contre centre-ville. L’équipe de Lurie pense que l’année prochaine sera différente : les électeurs sont motivés par le désir de se sentir en sécurité, affirment-ils, et beaucoup ont également perdu confiance dans la génération actuelle de dirigeants et souhaitent une nouvelle direction pour restaurer l’éclat perdu de la ville.

L’équipe de Lurie est dirigée par un gratin d’agents nationaux et étatiques : avec des consultants généraux et des médias dirigés par Tyler Law et Larry Grisolano, le célèbre créateur de publicité, et des sondages réalisés par David Binder, le plus grand sondeur de l’État. La course de Lurie est gérée par Trishala Vinnakota et Max Szabo est directeur des communications.

Lurie, qui a deux jeunes enfants et est marié à la directrice du protocole de Newsom, Becca Prowda, a déclaré à POLITICO qu’il commencerait à collecter des fonds mardi et a estimé qu’il rapporterait suffisamment pour non seulement être compétitif, mais aussi gagner. Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait d’exploiter sa richesse pour faire un don à sa propre campagne, Lurie et ses collaborateurs ont répondu qu’il n’aurait pas à prendre de décisions sur des questions telles que le financement public avant l’année prochaine.

« Je sais qu’imposer des responsabilités, défier la bureaucratie et bousculer la politique comme d’habitude est un défi de taille », a-t-il déclaré. « Mais c’est là que je crois qu’il faut faire preuve de courage et être prêt à s’attaquer à ces intérêts bien établis pour redresser notre ville. Les adversaires que je vais affronter dans ce domaine ont essayé et ils ont échoué.