Le maire de Salmon Arm écrit au Premier ministre au sujet des armes nucléaires

Le Salmon Arm Council a accepté d’écrire au premier ministre Justin Trudeau et à la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly au sujet des armes nucléaires.

La résidente Anne Morris a écrit au conseil en juillet au nom de KAIROS-Salmon Arm, demandant qu’une lettre soit envoyée concernant l’examen par les Nations Unies du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

Des pourparlers étaient prévus du 1er au 26 août 2022 à New York car la conférence d’examen du TNP de 2020 a été reportée à plusieurs reprises à cause du Covid-19.

« En 2020, le conseil municipal de Salmon Ann a adopté une motion autorisant le maire à écrire au premier ministre Trudeau et au ministre des Affaires étrangères pour exhorter le Canada à faire du contrôle des armes nucléaires et du désarmement une priorité nationale et à travailler à la réalisation d’un consensus international qui sauvera la non -Traité sur la prolifération (TNP) lorsqu’il sera soumis à l’examen des Nations Unies », a écrit Morris dans sa lettre.

Elle a dit que le TNP est le fondement de l’effort international pour empêcher la propagation des armes nucléaires, et elle a cité le sénateur canadien à la retraite Douglas Roche qui a écrit « il est sur le point de s’effondrer ».

Morris a déclaré que la lettre du conseil aiderait à rappeler au gouvernement fédéral que les Canadiens sont préoccupés par cette question et par la position que le Canada adopte lors de la conférence d’examen.

Le maire Alan Harrison a déclaré qu’il serait “plus qu’heureux d’écrire la lettre”.

Le site Web des Nations Unies déclare : « Ouvert à la signature en 1968, le Traité est entré en vigueur en 1970. Depuis son entrée en vigueur, le TNP a été la pierre angulaire du régime mondial de non-prolifération nucléaire. 191 États parties ont adhéré au Traité, y compris les cinq États dotés d’armes nucléaires, faisant du TNP l’accord de désarmement multilatéral le plus largement suivi.

Les pourparlers se poursuivent à New York et peuvent être visionnés sur UN Web TV.

