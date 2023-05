Une manifestation contre le changement climatique au cours de laquelle un groupe d’activistes a versé du charbon de bois dilué pour noircir l’eau de la fontaine de Trevi à Rome a attiré une vive réprimande du maire de la ville italienne, qui appelle à la fin de telles actions.

Le maire de Rome, Roberto Gualtieri, s’exprime après qu’une vidéo a montré des policiers en uniforme pataugeant dans les eaux de l’attraction touristique populaire pour expulser des militants appartenant à un groupe appelé « Ultima Generazione » – la dernière génération – selon Reuters.

« Assez de ces attaques absurdes contre notre patrimoine artistique. Aujourd’hui, le #FontanadiTrevi a été sali », a écrit Gualtieri sur Twitter dimanche. « Coûteux et complexe à restaurer, en espérant qu’il n’y ait pas de dégâts permanents. J’invite les militants à s’affronter sur un terrain d’affrontement sans mettre en péril les monuments. »

Les manifestants avec le groupe, après être entrés dans les eaux de la fontaine de Trevi, ont brandi des banderoles disant : « Nous ne paierons pas pour les (combustibles) fossiles » et ont crié : « Notre pays est en train de mourir ! Reuters a rapporté.

LES ÉQUIPES DE SAUVETAGE EN ITALIE TRAVAILLENT POUR ATTEINDRE LES VILLES ISOLÉES APRÈS DE FORTES INONDATIONS

Des photos montraient des parties de l’eau de la fontaine devenant noires. Sept militants pour le climat auraient participé à la manifestation.

Dans un communiqué, Reuters a cité Ultima Generazione comme faisant pression pour mettre fin aux subventions publiques aux combustibles fossiles tout en attirant l’attention sur les récentes inondations dans la région nord de l’Émilie-Romagne en Italie, qui ont fait 14 morts.

LE GOUVERNEMENT ALLEMAND NIE QU’IL AIT POUSSE À AFFAIBLIR L’ENGAGEMENT D’ÉLIMINER LE GAZ NATUREL

Gualtieri a été cité par Euronews comme ayant déclaré que le nettoyage de la fontaine « coûtera du temps, des efforts et de l’eau, car il s’agit d’une fontaine qui utilise de l’eau en recirculation ».

« Nous devons maintenant le vider et jeter 300 000 litres d’eau », aurait-il déclaré.

Lors des récentes inondations, la région côtière d’Émilie-Romagne a été frappée à deux reprises, d’abord par de fortes pluies il y a deux semaines sur un sol desséché par la sécheresse qui ne pouvait pas l’absorber, provoquant le débordement des rivières pendant la nuit, suivi du déluge de la semaine dernière qui a tué 14 personnes et causé des dommages estimés en milliards d’euros.

L’emplacement de la région entre les montagnes des Apennins et la mer Adriatique a piégé le système météorologique la semaine dernière qui a déversé la moitié de la quantité annuelle moyenne de pluie en 36 heures. Les autorités ont déclaré vendredi que 43 villes avaient été touchées par des inondations et des glissements de terrain, et que plus de 500 routes avaient été fermées ou détruites.

« Ce sont des événements qui se sont développés avec persistance et sont classés comme rares », a déclaré aux médias Fabrizio Curcio, le chef de l’Agence italienne de protection civile.

