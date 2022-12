Le maire de Reno poursuit après avoir trouvé un dispositif de repérage sur un véhicule

RENO, Nevada (AP) – Le maire de Reno, Hillary Schieve, poursuit un détective privé et sa société après avoir trouvé un appareil attaché à son véhicule qui était capable de suivre sa position en temps réel.

Le procès, rapporté pour la première fois par The Nevada Independent jeudi, allègue que l’enquêteur a pénétré sur sa propriété pour installer l’appareil sans son consentement. Il dit que Schieve n’était pas au courant jusqu’à ce qu’un mécanicien le remarque alors qu’il travaillait sur son véhicule.

La plainte indique, en outre, que l’enquêtrice travaillait pour le compte d’un “tiers non identifié” dont elle n’a pas pu déterminer l’identité.

“Le suivi et la surveillance de Schieve lui ont causé, comme cela causerait à toute personne raisonnable, une peur et une détresse importantes”, lit-on.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate à une demande de commentaire envoyée vendredi par l’Associated Press à David McNeely, l’enquêteur présumé avoir placé le dispositif de repérage, et à 5 Alpha Industries, la société.

Schieve, qui a intenté une action en justice devant le deuxième tribunal judiciaire du comté de Washoe en tant que simple citoyen, a été élue le mois dernier pour son troisième mandat de maire, poste qu’elle occupe depuis 2014. Elle demande une indemnisation pour atteinte à la vie privée, intrusion, complot civil et négligence, ainsi que les frais d’avocat. Elle cherche également à savoir qui a engagé l’enquêteur.

Le maire a déclaré dans une interview avec The Nevada Independent que le mécanicien avait trouvé le dispositif de suivi environ deux semaines avant le vote. Elle l’a apporté à la police de Sparks voisin, et ils ont pu déterminer qu’il avait été acheté par McNeely.

“Je l’annonce publiquement maintenant, et je n’ai fait aucune déclaration publique au moment où cela a été découvert, pour préciser qu’il s’agit d’une chose, et d’une seule chose : il n’est pas acceptable de traquer les gens”, a déclaré Schieve dans une déclaration à AP.

Un porte-parole du maire a déclaré que Schieve s’était rendu au département de Sparks plutôt qu’à la police de Reno afin de “se tenir à l’écart de toute question de conflit d’intérêts”.

La plainte allègue également, sans fournir de preuves supplémentaires, que la société “a installé des dispositifs de suivi similaires sur d’autres véhicules de plusieurs autres membres éminents de la communauté”.

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales. Suivez Stern sur Twitter : @gabestern326.

Gabe Stern, Associated Press