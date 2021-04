Le maire de Portland, Ted Wheeler, a prolongé l’état d’urgence à l’échelle de la ville déclaré par crainte de manifestations violentes, tout en appelant le public à aider à «démasquer» une «foule anarchiste» impliquée dans des attaques contre la police et les entreprises.

Wheeler a déclaré que la déclaration d’urgence se poursuivrait tout au long du week-end lors d’une conférence de presse du vendredi, imposée pour la première fois mardi après que l’ancien flic de Minneapolis, Derek Chauvin, ait été reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Le maire a souligné les inquiétudes concernant la violence de la part de manifestants qui sont descendus dans la rue à des dizaines de reprises depuis que l’homme de 46 ans a été tué en garde à vue en mai dernier.

«Ils veulent brûler. Ils veulent frapper – comme ils l’ont fait pour le Boys and Girls Club à but non lucratif dans le nord-est. Vraiment, ils veulent intimider. Ils veulent attaquer, » Wheeler a déclaré, faisant référence à un incident survenu lundi au cours duquel des militants ont infligé près de 20 000 dollars de dégâts à un centre communautaire local lors d’une manifestation contre la brutalité contre la police.

Nous devons nous tenir ensemble en tant que communauté contre cette intimidation et cette violence criminelles en cours… Les gens savent qui sont ces criminels. Ils savent ce qu’ils font.

Le maire Wheeler a prolongé l’état d’urgence à Portland jusqu’à midi lundi. Il demande aux membres du public d’obtenir les plaques d’immatriculation des personnes vêtues de noir et de les dénoncer à la police. « Notre travail est de les démasquer, de les arrêter et de les poursuivre. » pic.twitter.com/QsW73Me9fL – Alertes PDX Frontline (@pdxfrontline) 23 avril 2021

Le maire a également appelé les habitants de la ville à aider à identifier et « démasquer » manifestants violents, remerciant les membres du public qui sont déjà passés «Preuves vitales» à la police, ajoutant que la ville travaille avec les autorités du comté, de l’État et du gouvernement fédéral pour «Arrêtez le chaos des anarchistes autoproclamés» et «reprenez notre ville».

«Je veux aussi que vous sachiez que ces personnes arrivent souvent à leurs soi-disant« actions directes »en voiture et qu’elles sont toutes vêtues de noir,» Wheeler a continué. «Si vous voyez cela, appelez la police. Si vous pouvez fournir une plaque d’immatriculation… cette information pourra vous aider plus tard. Ensemble, nous pouvons prendre position.

Le chef de la police par intérim de la ville, Chris Davis, a également pesé sur le presseur, jurant d’arrêter toute personne impliquée dans le vandalisme, l’incendie criminel ou la violence, faisant spécifiquement référence à une manifestation prévue vendredi soir au Couch Park de Portland.

Davis a également noté que le procureur de district local, Mike Schmidt, examinait actuellement les affaires contre des manifestants qui avaient été précédemment rejetées, affirmant que des accusations pourraient être réémises pour les récidivistes. « le cas échéant. »

La semaine dernière, le Wall Street Journal a rapporté que près de la moitié des affaires fédérales contre des manifestants de Portland avaient été classées depuis la vague de manifestations de l’année dernière, tandis que Schmidt aurait refusé de porter plainte. «Centaines» de ceux qui ont été arrêtés au milieu des troubles, beaucoup pour des délits mineurs.

L’appel à l’action de Wheeler a rapidement déclenché des objections de la branche locale de l’ACLU, qui a déclaré qu’il « Encouragé les justiciers » pour aller après n’importe qui « Porter des vêtements noirs. »

La police est déjà assez mauvaise sous @tedwheelerCe n’est pas le moment d’encourager les justiciers. Après plus de quatre ans en tant que commissaire de police, Ted Wheeler doit enfin reconnaître le rôle que joue la violence policière incontrôlée dans l’escalade de la tension à Portland. – ACLU de l’Oregon (@ACLU_OR) 24 avril 2021

Les observateurs en ligne ont également protesté contre les commentaires du maire, certains suggérant que ceux qui assistent à des funérailles en tenue noire ou qui travaillent comme serveurs dans un restaurant seraient confondus avec des militants violents par des résidents trop zélés.

Ted, j’ai vu un grand groupe entièrement vêtu de noir, sûr à 90% que c’était un enterrement, dois-je quand même mouchard? En attendant votre réponse. – TOUTES LES CABINES (@ antifash1312) 24 avril 2021

Travaillant dans le secteur des services, je devais porter tout le noir comme uniforme. Je me souviens être entré dans un bar avec tous les autres qui ont quitté le quart tardif et tout le monde portait du noir. Ted Wheeler dresse le profil des travailleurs au salaire minimum de première ligne. – Rosa🥀 (@Rosebrujeria) 24 avril 2021

Les résidents de Portland devraient également être préoccupés par le niveau de responsabilité juridique @tedwheeler a attiré la ville, puisque l’argent des contribuables financera de futurs litiges et jugements rendus à la suite de cet appel au vigilantisme. https://t.co/Iec5bEDGZj – USAntifa (@ USAntifa1) 24 avril 2021

Alors que Wheeler avait précédemment adopté une position plus douce sur les manifestations – interdisant à la police d’utiliser des gaz lacrymogènes sur les manifestants en septembre dernier, par exemple – au fil du temps, il a adopté une ligne plus dure. En janvier, le maire a finalement promis de réprimer «Violence anarchiste» après «Efforts de bonne foi pour la désescalade» avait échoué. L’annonce est intervenue après près de 200 jours consécutifs de manifestations et d’émeutes autour d’un palais de justice fédéral à Portland, qui ont débuté en mai dernier après la mort de Floyd en garde à vue, en raison d’innombrables affrontements avec des agents et d’actes d’incendie criminel et de vandalisme.





Aussi sur rt.com

Vous n’êtes plus «JUSTE UNE IDÉE»? Avec Trump en sortie et Biden en route, le maire de Portland jure enfin de « repousser » Antifa







Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!