Le maire de Portland, Ted Wheeler, a pulvérisé un chahuteur au visage après que l’homme l’ait accusé de manger sans masque dans un bar local. Le maire a depuis déposé un rapport de police sur l’incident, dont il existe un enregistrement audio.

La confrontation s’est déroulée lorsque Wheeler a tenté de quitter le pub McMenamins de Portland dimanche soir, où il a été rejoint par l’ancien maire Sam Adams. Lorsque le maire s’est dirigé vers sa voiture, il a déclaré qu’un homme – qui était lui-même sans masque – l’avait abordé, affirmant qu’il avait photographié Wheeler pendant qu’il mangeait et insistant sur le fait qu’il avait violé les directives de la ville sur les coronavirus, qui exigent que les masques soient portés en public.

«J’ai essayé de me rapprocher de ma voiture et d’y monter. Il s’est rapproché. Il n’avait pas de masque facial et s’est mis à un pied ou deux de mon visage pendant qu’il me filmait. » Wheeler a déclaré à la police, selon un rapport obtenu par l’Oregonian, ajoutant qu’il était alors devenu «Immédiatement concerné» pour sa sécurité.

Je lui ai clairement indiqué qu’il devait reculer. Il ne l’a pas fait… Il est resté à distance, j’ai sorti mon spray au poivre et je l’ai vaporisé dans les yeux.

Extrait du rapport de police rédigé par le Sgt Peter Simpson, après avoir reçu un appel de Robert King, le conseiller de Wheeler en matière de sécurité publique. L’incident s’est produit vers 21 heures. Soleil: pic.twitter.com/RjAt9Fp6AJ – Maxine Bernstein (@maxoregonian) 25 janvier 2021

Wheeler a déclaré qu’il avait averti l’homme qu’il le vaporiserait avant de le faire, bien que l’audio de l’incident pris par Adams et obtenu par un média local ne l’ait pas capturé, car l’échange a été brièvement interrompu par un bruissement dans l’enregistrement. Après avoir pulvérisé l’homme, le maire a dit qu’il « A jeté une bouteille d’eau pleine vers lui pour qu’il puisse se laver les yeux » puis a immédiatement quitté la scène. Wheeler a déclaré à la police qu’il n’avait pas reconnu l’homme, qu’il a décrit comme un homme blanc dans la quarantaine.

Les critiques du maire ont rapidement eu vent de l’altercation, certains affirmant que le chahuteur démasqué était simplement « appel [him] en dehors » pour «Sortir tous les soirs pendant une pandémie», tandis qu’un autre détracteur a suggéré que Wheeler a déployé son spray au poivre « illégalement » et que sa réponse «Ne serait pas toléré s’il était chauffeur de bus, enseignant, épicier, etc.»

Yo Ted Wheeler a attaqué quelqu’un puis lui a jeté une bouteille d’eau pour lui avoir dit que sortir tous les soirs pendant une pandémie était une erreur. @tedwheeler, faites-en une réunion de zoom comme le reste d’entre nous. – Gregory McKelvey (@GregoryMcKelvey) 26 janvier 2021

Lorsque Ted Wheeler est en public, il agit en qualité de maire de Portland. Ted Wheeler a agressé quelqu’un avec une masse alors qu’il était au travail. Cela constitue un délit de classe A et ne serait pas toléré s’il était chauffeur de bus, enseignant, épicier, etc. Ted enhardit la violence de PPB. pic.twitter.com/r3A5P7kt2q – Abolition maintenant. (@PigWatchDigest) 26 janvier 2021

Un porte-parole du maire, Tim Becker, a refusé de répondre aux questions sur la pulvérisation de poivre lundi, disant seulement que Wheeler «Coopère avec l’enquête policière et encourage les autres personnes impliquées à faire de même.«

Bien que l’on ne sache pas si l’accusateur de Wheeler avait des affiliations politiques, le maire a été accosté à plusieurs reprises par des militants locaux de gauche ces derniers mois, qui se sont rassemblés à plusieurs reprises autour de son appartement pour protester contre la réponse de la ville à une série de brutalités policières chaotiques. manifestations qui ont débuté en mai dernier. Plus tôt ce mois-ci, le maire a promis de « repousser » contre les groupes politiques violents, citant «Antifa radical» factions et «Anarchistes» en particulier.

