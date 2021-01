Le maire de Portland, Ted Wheeler, a reçu un coup de poing alors qu’il dînait à l’extérieur alors que les frustrations des manifestants débordaient

Le maire de Portland Ted Wheeler a eu son dîner interrompu par des manifestants avant d’être frappé mercredi soir.

Wheeler prenait un verre avec une petite amie lorsque les manifestants se sont approchés de lui et ont commencé à crier des obscénités au maire démocrate.

La vidéo montre Wheeler en train de dîner au Café Nell’s dans le nord-ouest de Portland lorsqu’il est approché par un groupe de manifestants.

Un groupe de personnes a confronté le maire de Portland Ted Wheeler alors qu’il dînait dans le nord-ouest de Portland mercredi soir

Wheeler et un compagnon étaient assis à l’extérieur lorsqu’un groupe a commencé à lui crier des obscénités

Une personne hors caméra peut alors être entendue crier après le maire qui reste calme tout au long de la vidéo en s’adressant à lui par son deuxième prénom Tevis.

Wheeler demande à la personne en lui criant quel âge il a avant de lui dire qu’il doit grandir.

« Vous allez vous sentir comme la racaille que vous êtes », a déclaré le manifestant dans la vidéo. «F *** vous! F *** toi! Honte à toi!’

«Je pense que vous devez faire votre travail de maire. Je pense que vous êtes une honte », répond-il après que Wheeler a dit qu’il pensait que le groupe devrait partir. «Comment osez-vous faire des balayages alors que les gens sont encore dans la rue.

«Vous pensez que nous allons vous oublier? Nous n’allons jamais vous oublier, Tevis. Déjà. Déjà. J’espère que vous avez apprécié votre petit vin … vous êtes f *****, Tevis.

L’un des chahuteurs, sur la photo, aurait ensuite frappé le maire bien qu’il n’ait pas été filmé

Jim Middaugh, un porte-parole du maire, a déclaré à l’Oregonian que les chahuteurs « se frayaient un chemin devant les employés du restaurant » pour affronter Wheeler pendant qu’il dînait.

Bien que le maire ait demandé au groupe de partir « à ce moment-là, un membre du groupe a commencé à écraser le maire et a établi un contact physique avec lui », a déclaré Middaugh.

Le coup de poing n’a pas été capturé sur vidéo bien que Wheeler ait réussi à prendre une photo de la femme qui, selon lui, l’avait frappé.

La femme, Tracy Molina, est une éminente militante de la justice sociale et participe régulièrement aux manifestations de la ville contre la violence policière et le racisme systémique.

Le maire n’a pas porté plainte et aucune arrestation n’a été effectuée. Son bureau a publié une déclaration concernant l’incident.

« Mercredi soir, lors d’un dîner non lié au travail avec un ami dans un espace extérieur désigné, le maire Wheeler a été confronté à un groupe de personnes. Le maire était assis depuis environ cinq minutes lorsqu’un groupe de personnes a commencé à crier des obscénités au maire de l’extérieur de la tente.

« Le maire a tenté d’ignorer le groupe, mais ils ont finalement dépassé les employés du restaurant à l’entrée de la tente et sont entrés. Le maire leur a demandé de partir. À ce moment-là, un membre du groupe a commencé à frapper le maire et a établi un contact physique avec lui. Le maire n’a pas été blessé. Le personnel du restaurant a persuadé le groupe de partir. La police est arrivée peu de temps après et le groupe s’est dispersé.

«Le maire s’est engagé à soutenir les entreprises locales et souhaite que les autres fassent de même. Compte tenu de la teneur du discours politique national et local, il n’est pas rare que les gens affrontent le maire et d’autres élus en public. Cela fait partie du travail. Le maire continuera d’appuyer les restaurants et les entreprises locaux aussi souvent qu’il le pourra. Il exhorte les autres à faire de même.

Portland a fait l’actualité nationale alors que des émeutes frappaient la ville pendant plus de 100 nuits consécutives alors que les manifestants de Black Lives Matter se heurtaient à la police en réponse au meurtre de George Floyd à Minneapolis.

Ce qui a commencé par des appels à retirer la police et à réinvestir dans les communautés s’est transformé en manifestations anti-gouvernementales, y compris des appels à la démission de Wheeler.

Le maire de Portland, Ted Wheeler, réagit après avoir été exposé à des gaz lacrymogènes tirés par des agents fédéraux alors qu’il participait à une manifestation contre la brutalité policière et l’injustice raciale en juillet dernier

Portland a enduré plus de 100 nuits d’émeutes lors de la manifestation de l’été dernier contre l’inégalité raciale et la brutalité policière

Wheeler a perdu le soutien de nombreux citoyens de Portland après que la police de sa ville a utilisé des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc lors des manifestations de l’été contre les inégalités raciales dans lesquelles les manifestants se sont révoltés et le maire a essentiellement perdu le contrôle de la ville libérale.

Il est récemment devenu plus dur dans sa position à l’égard des manifestations et a déclaré qu’il souhaitait voir des sanctions plus sévères pour les personnes prises à plusieurs reprises dans la violence et le vandalisme. Wheeler a déclaré qu’il souhaitait que les policiers disposent de plus d’outils pour enquêter sur les violences liées aux manifestations et a promis une police plus stricte contre les manifestants qui enfreignent la loi.

Les manifestants tels que ceux entendus dans la vidéo sont également frustrés contre lui pour sa gestion de l’itinérance dans la ville qui a vu des balayages continus de campements de tentes alors que beaucoup sont en difficulté financièrement pendant la pandémie.

Néanmoins, Wheeler, a remporté un deuxième mandat de maire en novembre malgré les critiques après des mois de manifestations et d’émeutes dans la ville.

S’exprimant après sa victoire, Wheeler a appelé à l’unité alors qu’il entamait quatre autres années en tant que maire.

« Nous allons devoir nous rassembler comme jamais auparavant pour résoudre les problèmes à court terme et les changements et investissements à long terme nécessaires pour reconstruire notre économie, rétablir la confiance dans les forces de l’ordre et redonner espoir pour notre avenir », a-t-il déclaré.