Le maire de Port Coquitlam « dévasté » après qu’un incendie suspect ait détruit une école primaire

Le maire de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, se dit « dévasté » et « brisé » après qu’un incendie massif – que les autorités ont jugé suspect – ait détruit samedi une des écoles primaires de la ville, brûlant certaines parties du bâtiment.

Samedi soir, les parents ont rencontré les administrateurs et le personnel de l’école alors que le district élabore des plans alternatifs pour les classes des élèves de l’école primaire Hazel Trembath.

Brad West, maire de la ville d’environ 60 000 habitants à l’est de Vancouver, a déclaré qu’il avait fréquenté l’école lorsqu’il était enfant et que son propre fils y était élève.

« Comme toutes les familles Hazel, mon cœur est brisé », a-t-il déclaré sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Les conversations avec mon fils qui fréquente la première année à Hazel ont été incroyablement difficiles.

« Je suis absolument dévasté de voir les images de Hazel Trembath disparaître. En tant qu’ancien élève moi-même et parent d’un élève de 1re année là-bas, je sais à quel point Hazel est un endroit spécial. »

Les services d’urgence sont intervenus sur l’incendie sur la promenade Confederation peu après 3 heures du matin. L’école était inoccupée et personne n’a été blessé dans l’incendie, selon la GRC.

La police a demandé au public de rester à l’écart de la zone samedi soir en raison de « la qualité de l’air potentiellement dangereuse », qui, selon la GRC, pourrait durer plusieurs jours.

Le district scolaire a tenu une réunion avec les parents à 17 heures, affirmant sur son site Internet que le personnel et les administrateurs « travaillent dur sur un plan visant à soutenir l’apprentissage continu de la communauté scolaire ».

L’école primaire Hazel Trembath, à Port Coquitlam, a été ravagée par les flammes tôt samedi matin et semble avoir été entièrement brûlée dans de nombreuses régions. (Ville de Port Coquitlam/Instagram)

Michael Thomas, président du conseil scolaire de Coquitlam et administrateur de Port Coquitlam, affirme que l’école compte près de 300 élèves de la maternelle à la 5e année et qu’elle fait de son mieux pour maintenir les classes ensemble.

« Tout le monde est dévasté et sous le choc », a-t-il déclaré. « Nous savons que cela va être bouleversant pour un certain nombre d’enfants et notre temps de réponse critique sera mis à leur disposition. »

La gendarmerie dit enquêter sur l’incendie, qui, selon eux, semble suspect.

Les équipes de pompiers et les agents de première ligne de la GRC sont intervenus sur l’incendie peu après 3 heures du matin samedi, selon la GRC de Coquitlam. (Ville de Port Coquitlam/CBC News)

« Nous demandons à toute personne susceptible d’avoir une surveillance vidéo dans le secteur de l’école primaire Hazel Trembath au moment de l’incendie de contacter nos enquêteurs », a déclaré le cap. Alexa Hodgins dans un communiqué samedi matin.

« La police cherche également à parler à toute personne ayant pu se trouver dans la région entre la fin de la soirée du 13 octobre 2023 et le petit matin du 14 octobre 2023. »

L’incendie a continué à brûler jusque tard dans l’après-midi, envoyant de la fumée sur la ville alors que les pompiers arrosaient l’école ravagée.

L’entrée de l’école a été brûlée, a observé un journaliste de la CBC sur les lieux, et même si certaines parties de la structure sont restées intactes, l’incendie semble avoir ravagé plusieurs salles de classe, arrachant les vitres.

Le district scolaire de Coquitlam affirme qu’il prévoit activement de soutenir l’apprentissage des élèves à mesure que l’étendue des dégâts causés par l’incendie est évaluée. (Ville de Port Coquitlam/Instagram)

Plusieurs étudiants et leurs familles ont assisté à la destruction derrière la ligne de feu, exprimant leur tristesse et leur incrédulité.

« Je suis vraiment triste que l’école ait brûlé », a déclaré Nick Kalganova, qui a commencé à fréquenter l’école il y a deux ans lorsque sa famille a déménagé au Canada.

Sa mère Oksana dit que l’école et les professeurs ont été formidables et elle s’inquiète de savoir où ira son fils lundi prochain.

« J’espère qu’ils trouveront des options d’apprentissage en ligne ou dans d’autres écoles », a-t-elle déclaré.

D’anciens étudiants et membres de la communauté ont également déclaré qu’ils étaient vidés.

Abby Code, 13 ans, dit que voir l’école réduite en cendres lui donne l’impression d’avoir perdu sa maison.

« J’ai rencontré tous mes meilleurs amis ici, donc c’est triste de voir tous mes souvenirs disparaître », a-t-elle déclaré.

Le district travaille à la relocalisation des étudiants

Les responsables de l’école affirment que « tout le monde est sur le pont » pour trouver des lieux d’apprentissage pour les élèves, probablement dans d’autres écoles du quartier bondé de la ville.

Le district scolaire a organisé une réunion d’information pour les élèves et les familles samedi à 17 heures à la Pitt River Community Middle School à Port Coquitlam, a déclaré Thomas.

Les services d’incendie et de sauvetage de Port Coquitlam n’étaient pas disponibles pour commenter avant la publication.