Le maire de Philadelphie conclut un accord avec les 76ers pour construire une nouvelle arène au centre-ville

PHILADELPHIE — Les Philadelphia 76ers ont un nouveau coéquipier dans leur tentative de construire une nouvelle arène de 1,3 milliard de dollars centre ville.

La maire Cherelle Parker a annoncé mercredi qu’elle avait conclu un accord avec les propriétaires d’équipes pour garder la franchise NBA dans la ville et qu’elle allait soumettre le dossier au conseil municipal. Cette décision intervient malgré les objections des résidents du quartier chinois voisin et quelques semaines seulement après que le gouverneur du New Jersey a offert 400 millions de dollars d’allègements fiscaux pour construire le site de l’autre côté de la rivière à Camden.

« Il s’agit d’un accord historique », a déclaré Parker dans un communiqué. vidéo « Je crois sincèrement que c’est le bon accord pour les habitants de Philadelphie. Aux habitants de Chinatown, sachez que je vous entends. Nous avons le meilleur Chinatown des États-Unis et je m’engage à travailler ensemble pour le soutenir », a déclaré le président de la société, David Cameron, sur la plateforme sociale X.

Les propriétaires de l’équipe affirment que leur projet de 76 Place améliorerait un couloir commercial en difficulté près de l’hôtel de ville et tirerait parti des transports en commun de la ville. Ils ont juré de ne pas renouveler le bail de leur domicile actuel, une arène construite vers 1996 dans le complexe sportif de South Philadelphia, lorsque leur bail expirera en 2031.

L’équipe loue désormais l’aréna à Comcast Spectacor, qui possède également les Flyers de Philadelphie de la LNH, qui y jouent également. Les propriétaires des Sixers souhaitent plutôt disposer de leur propre installation, plus moderne, qu’ils pourraient également louer pour des concerts et d’autres événements.

Josh Harris, associé directeur du groupe de propriétaires, Harris Blitzer Sports & Entertainment a déclaré que les Sixers construiraient une installation financée par des fonds privés qui « renforce les liens au sein de la communauté locale grâce à des investissements qui privilégient l’équité, l’inclusion et l’accessibilité ».

Mercredi, un porte-parole a déclaré que les propriétaires étaient reconnaissants du soutien de Parker à leur proposition « et attendaient avec impatience de passer aux prochaines étapes avec le conseil municipal ».

Les militants de Chinatown, qui ont subi les pressions du développement à plusieurs reprises depuis au moins les années 1990, ont exhorté le maire à rejeter le projet. Ce n’est qu’aujourd’hui qu’ils obtiennent un certain soulagement après l’effondrement de l’autoroute qui a coupé leur quartier en deux en 1991, sous la forme d’une subvention de 159 millions de dollars pour construire un parc au-dessus de l’autoroute à six voies et reconnecter le quartier.

Parker, qui a hérité du dossier des 76ers lors de son entrée en fonction en janvier, avait promis de prendre en compte leurs avis. Des militants se sont plaints mercredi qu’elle les ait ignorés. Certains d’entre eux se sont rendus à l’hôtel de ville avec des lanternes faites maison pour « mettre en lumière » les conséquences potentielles. Ils affirment que le projet augmentera la circulation automobile dans leur quartier piétonnier et forcera les résidents vulnérables – les personnes âgées, les familles à faible revenu et les nouveaux immigrants – à partir.

Debbie Wei, de la Save Chinatown Coalition, a déclaré que le maire ne devrait pas décider seul « si notre communauté doit vivre ou mourir ».

« Ce combat est loin d’être terminé », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Nous allons nous battre et nous irons au combat. C’est parti. »

Le président-directeur général de Comcast Spectacor, Daniel J. Hilferty, a déclaré qu’ils garderaient la porte ouverte aux 76ers à mesure que le plan se déroule, tout en travaillant avec les Phillies pour agrandir les lieux de divertissement et les emplois dans le complexe du sud de Philadelphie.

« Quoi qu’il en soit, nous voulons toujours ce qu’il y a de mieux pour Philadelphie », a déclaré Hilferty dans un communiqué.

___

Le journaliste sportif de l’AP Dan Gelston a contribué à ce rapport depuis Philadelphie.