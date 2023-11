Le maire de Peoria, Jason Beck, se rend en Israël déchiré par la guerre

Le maire de Peoria, Jason Beck, s’est rendu au kibboutz Beeri la semaine dernière, où une attaque du Hamas est devenue le catalyseur de la guerre entre Israël et le Hamas, affirmant qu’il souhaitait fournir « un compte rendu précis de l’horreur et de l’intensité de ce qui s’est produit ».

Beck a posté son voyage sur Instagram le 8 novembre, montrant des vidéos de lui visitant le kibboutz détruit, marchant dans les rues et les maisons incendiées et écoutant les histoires des résidents de longue date de la communauté.

La guerre fait rage depuis le 7 octobre, lorsque le Hamas a attaqué Israël, torturant et tuant plus de 1 400 civils israéliens, dont des enfants, et prenant des centaines d’autres en otages. Be’eri, située à seulement quelques kilomètres de Gaza, tenue par les Palestiniens, était l’une des communautés attaquées.

Les Forces de défense israéliennes se sont enfoncées dans Gaza et ont contre-attaqué avec des opérations aériennes et terrestres au cours du mois suivant. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que l’attaque israélienne contre Gaza a tué plus de 10 500 Palestiniens. Environ 1,5 million des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés, selon les Nations Unies.

Les États-Unis et d’autres pays ont demandé à plusieurs reprises à Israël un cessez-le-feu humanitaire jusqu’à ce que tous les otages soient libérés. Israël a accepté le 9 novembre une pause quotidienne de quatre heures pour l’aide humanitaire, selon la Maison Blanche.

Le 3 novembre, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a suspendu son soutien aux voyages du Congrès en Israël, invoquant la détérioration des conditions de sécurité.

Beck n’a pas répondu aux questions sur la date de sa visite à Beeri, mais son message du 8 novembre indiquait que c’était “la semaine dernière”.

La porte-parole de Peoria, Diane Arthur, a déclaré que le maire n’avait utilisé aucun fonds de la ville pour le voyage et qu’aucun employé de la ville n’avait participé au voyage.

Beck a écrit qu’il pensait avoir été le premier Américain à se rendre en visite en raison des menaces, sans préciser ni préciser où.

Cependant, la représentante d’État Barbara Parker, R-Mesa, était en Israël avant et pendant le 7 octobre et a posté le 12 octobre sur Facebook qu’elle était rentrée chez elle.

Le sénateur américain Mark Kelly, démocrate d’Arizona, s’est rendu en Israël avec une délégation bipartite peu après l’attaque du Hamas.

Le président Joe Biden s’est également rendu en Israël le 18 octobre.

Beck a déclaré que son “objectif est d’essayer d’obtenir autant d’informations que possible, de pouvoir les partager dans toute la communauté et de les diffuser”.

Pendant qu’il était sur place, le maire a déclaré qu’il y avait eu des tirs de missiles et deux attaques à la roquette. Il a déclaré avoir observé le fonctionnement efficace du dôme de fusée israélien.

Beck a déclaré dans l’une de ses vidéos en marchant dans la rue : “Vous pouvez littéralement sentir le sang… Vous pouvez voir la dévastation totale de la façon dont ils ont attaqué.”

Dans une autre vidéo, Beck a déclaré que les soldats israéliens faisaient preuve d’une bravoure époustouflante et qu’ils avaient besoin d’un soutien américain accru.

“Nous n’en faisons pas assez. Je peux vous le dire”, a déclaré Beck. “Tout ce qu’ils essaient d’accomplir, c’est de s’assurer qu’ils puissent vivre une vie libre. C’est le dernier bastion de la démocratie au Moyen-Orient.”

Avant de devenir maire en 2022, Beck a servi pendant trois ans dans le Corps des Marines des États-Unis. Il a ouvert Tyr Tactical en 2010, une entreprise d’équipement tactique qui fournit des gilets pare-balles et des boucliers aux services de police de tout le pays et aux forces militaires du monde entier.

Beck n’a pas répondu aux questions quant à savoir si Tyr Tactical fournissait du matériel aux forces israéliennes.

Beck, un chrétien, a publié des photos de plusieurs voyages qu’il a effectués en Israël au fil des ans, souvent avec ses amis pasteurs de la Christ’s Church of the Valley.

“Cette terre ne ressemble à aucun autre endroit sur terre”, a écrit Beck à propos d’Israël au printemps dernier.

