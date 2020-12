Le maire de Northern Beaches de Sydney, Michael Regan, a plaidé pour que le verrouillage de la « zone sud » se termine avant le réveillon du Nouvel An.

La zone a été coupée en deux au pont Narrabeen pour donner à ceux qui se trouvent à l’extérieur de l’épicentre d’Avalong de l’épidémie un peu d’espace pour respirer.

Mais le maire Regan a déclaré que la zone sud devrait maintenant avoir les mêmes libertés que le reste de Sydney car il n’y avait plus beaucoup de cas là-bas.

Les drapeaux de plage ont été levés à Manly alors que les règles des plages du nord ont de nouveau changé dimanche. Les plages sont maintenant ouvertes aux résidents pour la baignade et l’exercice, ainsi que des piscines de roche et des terrains de jeux

Plage virile le dimanche. La zone du conseil des plages du nord a été divisée en zones nord et sud, divisées par le pont Narrabeen. Les restrictions les plus sévères se trouvent dans le nord

« Je soutiens le gouvernement à 100%, mais étant donné le comportement conforme que nous avons constaté lors de la levée des restrictions de trois jours à Noël, il est difficile de défendre le retour des restrictions de verrouillage pour la partie sud du conseil où il y a relativement peu de cas de covid-19 », a-t-il déclaré au Sydney Morning Herald.

Le maire Regan a déclaré dimanche à Radio 2GB que les habitants étaient ennuyés de voir le reste de Sydney faire du shopping le lendemain de Noël à Parramatta sans masques, ou des routards faisant la fête sur Bronte Beach.

« Les gens y vont: nous faisons tout le gros du travail, nous faisons tout correctement – pouvons-nous s’il vous plaît simplement avoir quelques restrictions assouplies, en particulier avant le réveillon du Nouvel An », a-t-il déclaré à l’émission de radio The Two Murrays.

«Les gens s’en remettent un peu maintenant, ce qui n’est pas bon signe.

De grandes foules photographiées à Bondi Beach, Sydney, dimanche. Les habitants de Northern Beaches se fâchent que les banlieues sud puissent faire la fête pendant qu’elles sont enfermées

Le lendemain de Noël à Manly Beach avec le message du coronavirus « Restez à la maison » moins que joyeux

Fête des routards à Bronte Beach, dans l’est de Sydney, le jour de Noël. Les résidents de Northern Beaches sont furieux d’avoir fait la bonne chose pendant que des fêtes comme celle-ci se poursuivent

Le premier ministre Gladys Berejiklian fera le prochain point sur la situation lundi ou mardi.

L’ordre de séjour à la maison est en vigueur jusqu’à 23 h 59 le mercredi – juste avant le dernier jour de décembre le jeudi.

Le maire Regan a convenu avec les animateurs de radio de 2 Go Two Murray que certains des changements de restriction fréquents et soudains n’avaient pas de sens.

Le jour de Noël, les restrictions ont été assouplies pour permettre une augmentation du nombre de clients – mais les résidents n’ont pas été autorisés à quitter la région.

« C’était la seule petite bizarrerie, cela n’avait pas de sens pour moi non plus, mais je l’ai pris sur le menton », a déclaré M. Regan, ajoutant qu’il faisait confiance à la science derrière cela et aux experts qui recherchent la propagation du virus.

Les règles ont soudainement changé à nouveau dimanche avec une exemption ouvrant les plages, les terrains de jeux et les piscines naturelles de roche pour la baignade et l’exercice.

Dans la zone nord, seulement cinq personnes peuvent se rassembler pour faire de l’exercice ou se divertir.

Le maire de Northern Beaches, Michael Regan (à gauche), a demandé que la zone sud bénéficie des mêmes libertés que le reste de Sydney. L’agent de santé en chef de NSW Kerry Chant (à droite) aidera à décider

Dans la zone sud, au sud du pont Narrabeen, 10 personnes peuvent se rassembler.

Personne de l’extérieur des plages du nord n’est autorisé dans la zone sans raison valable qui n’inclut pas l’exercice ou les loisirs.

De nombreuses installations restent fermées comme les skateparks, les centres d’appels, les gymnases extérieurs, les bibliothèques, les terrains de golf et de tennis, les centres d’art et les centres communautaires.

Le ministre de la Santé de NSW, Brad Hazzard, vit sur les plages du nord de Dee Why, et M. Regan a déclaré qu’il l’avait rencontré trois fois dimanche pour demander plus de liberté.

M. Regan a déclaré que M. Hazzard avait écouté ses préoccupations et assoupli les restrictions sur les piscines extérieures et l’ouverture des terrains de jeux.

Les Northern Beaches ne pouvaient pas attendre le 30 décembre pour entendre parler du réveillon du Nouvel An, car les entreprises doivent planifier à l’avance pour commander des stocks et embaucher du personnel, a-t-il déclaré – même s’il ne s’agit que d’une ouverture temporaire.

M. Regan a également demandé que la subvention JobKeeper soit augmentée pour compenser les entreprises de Northern Beaches alors que la région est entravée par l’ordre de rester à la maison.

Le ministre de la Santé de NSW, Brad Hazzard, a fustigé les routards de Bronte samedi, qualifiant leur énorme fête publique d ‘«épouvantable» et peut-être le prochain «événement super-épandeur».

NSW avait 107 infections à coronavirus actives dimanche soir.

Six des sept nouveaux cas locaux enregistrés en Nouvelle-Galles du Sud dans les 24 heures jusqu’à 20 heures samedi étaient liés à l’épidémie d’Avalon, un en cours d’enquête.

Il y a eu 46 cas au cours des sept derniers jours provenant de l’étranger et 61 acquis localement.