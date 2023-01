Le maire de New York visite la frontière du Texas et dénonce la réponse des migrants du gouvernement fédéral

EL PASO, Texas (AP) – Lors d’une visite dans la ville frontalière d’El Paso au Texas, le maire de New York, Eric Adams, a émis une critique virulente de la réponse du gouvernement fédéral à l’afflux d’immigrants dans les villes américaines, déclarant: «Nous avons besoin de coordination.”

Il a déclaré dimanche que les villes où les immigrants affluaient avaient besoin de l’aide de l’Agence fédérale de gestion des urgences.

« Nos villes sont minées. Et nous ne méritons pas cela. Les migrants ne méritent pas ça. Et les gens qui vivent dans les villes ne méritent pas ça », a déclaré Adams alors qu’il terminait une visite d’un week-end à El Paso. “Nous attendons plus de nos dirigeants nationaux pour résoudre ce problème de manière concrète.”

Adams a déclaré que la ville de New York était submergée. Depuis le printemps dernier, la ville de New York a accueilli environ 40 000 demandeurs d’asile, et la semaine dernière, ils ont vu un record de près de 840 demandeurs d’asile arriver en une journée, selon Adams.

« New York ne peut pas en supporter plus. Nous ne pouvons pas », a déclaré Adams, ajoutant que d’autres villes ne peuvent pas non plus en prendre plus.

“Aucune ville ne mérite ce qui se passe”, a-t-il déclaré.

Adams, un démocrate, a également critiqué la pratique de certains gouverneurs consistant à transporter des immigrants directement de la frontière vers des villes comme New York. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un républicain, a envoyé l’année dernière des bus d’immigrants dans des villes dirigées par les démocrates afin de maximiser l’exposition à ce qu’il a qualifié d’inaction de l’administration Biden face au nombre élevé de migrants traversant la frontière sud.

Adams a noté que le gouverneur du Colorado, un démocrate, avait également transporté des migrants par bus à New York. Il a déclaré que les actions de ces deux gouverneurs montraient “un manque de respect bipartisan pour les villes et que c’était faux”.

Adams a déclaré que le gouvernement fédéral devrait prendre en charge les coûts que les villes encourent pour aider.

“Nous avons besoin d’un véritable moment de leadership de la part de la FEMA”, a-t-il déclaré. “C’est une crise nationale.”

Plus tôt ce mois-ci, le président Joe Biden s’est également rendu à El Paso.

The Associated Press