Le maire de New York veut plus d’aide de l’administration Biden pour compenser les 12 milliards de dollars de coûts de logement des migrants

NEW YORK (AP) – Alors que des milliers de migrants arrivent toujours à New York, le maire Eric Adams a renouvelé mercredi son appel au gouvernement fédéral pour aider la ville à éviter une crise budgétaire alors que les dépenses augmentent – ​​désormais projetées à 12,2 milliards de dollars d’ici la fin de l’année prochaine – en raison de l’afflux de personnes venant de la frontière sud des États-Unis à la recherche de soins et d’un abri temporaires.

« Notre compassion est peut-être illimitée, mais nos ressources ne le sont pas. C’est la réalité budgétaire à laquelle nous sommes confrontés si nous n’obtenons pas le soutien supplémentaire dont nous avons besoin », a déclaré Adams lors d’un discours qui visait à imposer à l’administration Biden d’aider à soulager sa ville du fardeau financier croissant.

« Les New-Yorkais n’ont pas créé de crise humanitaire internationale. Mais les habitants de notre ville ont dû faire face à cette crise presque entièrement seuls », a déclaré le maire.

Le département américain de la Sécurité intérieure a récemment dépêché une petite équipe à New York pour aider à déterminer comment le gouvernement fédéral devrait réagir.

Le gouvernement fédéral a jusqu’à présent promis à la ville 140 millions de dollars pour l’aider – bien que le directeur du budget de la ville, Jacques Jiha, ait déclaré aux journalistes que la ville n’avait pas encore reçu un « seul dollar » de cet argent. Un porte-parole de la ville a précisé plus tard que des demandes d’argent avaient été faites, mais que le retard pourrait être dû à des raisons bureaucratiques de routine.

Depuis le printemps 2022, près de 100 000 migrants sont arrivés à New York à la recherche d’un abri.

Avec les refuges de la ville proches de leur capacité maximale et l’arrivée de plus de migrants, il est peu probable que la crise s’atténue de sitôt. Dimanche, la ville a déclaré qu’elle abritait plus de 82 000 personnes, dont près de 30 000 enfants.

La Société d’aide juridique et la Coalition pour les sans-abri, parmi les critiques les plus virulents du maire, ont fait écho à l’appel à l’aide du maire.

« C’est un moment qui nécessite toutes les ressources et l’autorité du gouvernement à tous les niveaux, et la ville ne devrait pas avoir à assumer la réponse sans une aide significative des administrations Biden et Hochul », ont déclaré les groupes dans un communiqué.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, ne conteste pas que la ville a besoin de plus d’argent, affirmant que « c’est beaucoup plus cher que quiconque ne l’avait imaginé ».

Elle a déclaré qu’elle prévoyait de demander aux législateurs d’Albany de fournir 1 milliard de dollars supplémentaires pour aider la ville, en plus du milliard de dollars déjà alloué.

__________

Une version antérieure de cette histoire indiquait à tort le montant que le gouvernement fédéral avait alloué pour aider la ville de New York à faire face à sa crise des migrants. Le département américain de la Sécurité intérieure dit avoir mal déclaré ce montant. Il s’agit de 140 millions de dollars, et non de 160 millions de dollars.

Bobby Caina Calvan, Associated Press