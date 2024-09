Le maire de New York refuse de dire s’il continue à faire confiance au commissaire de police après une visite des fédéraux

NEW YORK — Le maire de New York, Eric Adams, a refusé de dire mardi s’il restait confiant dans le commissaire de police de la ville, quelques jours après que des agents fédéraux ont saisi les téléphones portables du chef du département de police et d’au moins quatre autres adjoints au maire de haut rang.

Lors de sa première conférence de presse depuis le tourbillon de crisesAdams — dont les propres appareils étaient prise par des agents du FBI En novembre, il a reconnu que l’augmentation soudaine de la surveillance fédérale avait « soulevé beaucoup de questions et de préoccupations ». Il a ensuite évité les questions sur son intention de révoquer le commissaire de police, Edward Caban, au milieu d’une série d’articles de presse affirmant que Caban est sous pression pour démissionner.

« J’ai la plus grande confiance dans le département de police de la ville de New York », a déclaré Adams lorsqu’on lui a demandé s’il restait confiant dans le leadership de Caban, notant que s’il y avait des changements, son administration les annoncerait.

En quarantaine à domicile après avoir été testé positif au COVID-19 lundi, Adams a parlé aux journalistes en ligne pendant plus d’une heure, adoptant un ton sobre et prudent tout en évitant les questions sur le nombre de membres de son administration qui avaient été contactés par des agents fédéraux ou si quelqu’un serait démis de ses fonctions.

Il a également refusé de dire si Caban avait été interdit de communiquer avec les agences fédérales chargées de l’application de la loi, qui travaillent en étroite collaboration avec le plus grand service de police du pays.

Au lieu de cela, Adams a longuement parlé de son passé d’enfant de parents de la classe ouvrière qui est devenu capitaine de police de la ville de New York, notant : « Toute ma vie a été consacrée à la recherche de la justice et cette administration continuera à le faire quoi qu’il arrive. »

Ces commentaires sont intervenus six jours après que les enquêteurs fédéraux ont saisi des appareils chez Caban, ainsi que chez la première adjointe au maire d’Adams, Sheena Wright; son partenaire et chancelier des écoles de la ville, David Banks; le maire adjoint à la sécurité publique, Philip Banks, qui est le frère de Banks; et Timothy Pearson, l’un des plus proches confidents du maire.

Wright, qui a assisté au briefing virtuel de mardi, a déclaré qu’elle « coopérait pleinement » à l’enquête.

Les saisies les plus récentes semblent être distinctes de l’enquête qui a conduit les agents fédéraux à saisir les téléphones du maire en novembre, qui était centrée au moins en partie sur une enquête visant à obtenir des informations sur les voyages à l’étranger du maire et ses liens potentiels avec le gouvernement turc, selon une personne familière avec le dossier qui a demandé l’anonymat car elle n’était pas autorisée à discuter des enquêtes.

Personne n’a été accusé d’un quelconque crime dans le cadre de l’enquête fédérale. Ni le FBI ni le bureau du procureur américain de Manhattan, qui mène l’enquête, n’ont souhaité commenter l’enquête.

En février, les agents fédéraux fouillé la maison du directeur des affaires asiatiques d’Adams, Winnie Greco, dans le cadre d’une enquête distincte supervisée par le bureau du procureur américain de Brooklyn.

L’ancien commissaire aux bâtiments du maire, Eric Ulrich, est également face à des accusations de l’État pour avoir prétendument accepté des pots-de-vin, tandis que plusieurs personnes ayant contribué à la campagne du maire ont été inculpées dans une système de dons de paille l’année dernière.

Adams, qui n’a pas été accusé d’actes répréhensibles, a refusé de dire s’il se retirerait s’il était accusé d’un crime. Il a plutôt déclaré : « Je suis déterminé à terminer mon mandat de maire de la ville de New York et à me présenter à la réélection. »

Il a ensuite évoqué l’anniversaire prochain du 11 septembre, soulignant le « courage, la détermination et l’attitude » des New-Yorkais au lendemain des attentats.

« C’est ce que je suis », a déclaré Adams. « Je suis un New-Yorkais résilient. »