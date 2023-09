Le maire de New York prévient que « ce problème va détruire New York » alors que les passages frontaliers augmentent à nouveau

Le maire de New York, Eric Adams, a lancé un sévère avertissement face au nombre croissant de migrants dans sa ville. Et il n’y a pas que New York : d’autres grandes villes ont également du mal à accueillir des milliers de nouveaux migrants.

De nouveaux chiffres montrent que les passages aux frontières augmentent à nouveau, ce qui amène certains démocrates à qualifier la situation de crise et à exhorter le président Biden à agir.

Des migrants font la queue devant l’hôtel Roosevelt, utilisé par la ville comme logement temporaire, le 31 juillet 2023, à New York. (Photo AP/John Minchillo)

Les arrestations en août le long de la frontière sud des États-Unis ont presque doublé par rapport à celles de juin, et un nombre record de familles ont été appréhendées.

Historiquement, juillet et août connaissent une baisse du nombre de passages aux frontières en raison des températures élevées, mais ce n’est pas le cas cette année puisque les appréhensions aux frontières estivales ont augmenté de plus de 30 % pendant deux mois consécutifs.

« Rien qu’au cours de cet été, des dizaines de migrants ont succombé à la chaleur dans le désert », a déclaré le chef adjoint Justin De La Torre de la patrouille frontalière du secteur de Tucson.

Torre a déclaré qu’ils rencontraient des gens du monde entier.

« Certains des pays que nous voyons le plus fréquemment viennent d’Équateur, du Sénégal, de Mauritanie et d’Égypte », a-t-il expliqué.

Selon les données préliminaires du CBP obtenues par Le Washington Post, les agents des patrouilles frontalières ont procédé à 177 000 arrestations en août, contre plus de 132 000 en juillet et 99 000 en juin. Plus de la moitié de ces 177 000 arrestations en août impliquaient des familles, un record historique qui dépassait le record de familles traversant la frontière établi en mai 2019.

« L’augmentation du nombre de familles arrivant est en réalité le reflet du Titre 42 qui interdisait l’asile aux unités familiales depuis deux ans et demi, de sorte qu’étant abrogé maintenant, nous avons cet arriéré de personnes qui, vous le savez, veulent migrer et maintenant ils sont enfin éligibles pour au moins vous faire connaître leur tentative d’entrée », a déclaré David Bier de l’Institut CATO.

Bier a déclaré à CBN News que de nombreuses unités familiales venaient du triangle nord de l’Amérique centrale.

« L’administration a créé un règlement qui dit que si vous traversez illégalement, vous n’obtiendrez pas l’asile », a expliqué Bier. « Ce message n’est pas entendu en Amérique centrale. Le message qu’ils entendent est que vous serez libéré si vous traversez illégalement la frontière. »

Le maire de New York met en garde : « Ce problème va détruire la ville de New York »

Dans des endroits comme New York, qui a accueilli plus de 100 000 migrants au cours des 15 derniers mois, les dirigeants démocrates appellent Biden à faire quelque chose.

Dernièrement, le maire de New York, Eric Adams, prévient qu’un afflux continu de migrants « détruira la ville de New York ». Mercredi, lors d’une réunion communautaire à Manhattan, Adams a déclaré que 110 000 demandeurs d’asile étaient arrivés dans la ville depuis avril de l’année dernière, contribuant ainsi à un déficit budgétaire de 12 milliards de dollars.

« Et laissez-moi vous dire quelque chose, New-Yorkais : jamais de ma vie je n’ai eu un problème dont je ne voyais pas la fin. Je ne vois pas de fin à cela. Je ne vois pas de fin à cela. « Ce problème détruira la ville de New York. Détruira la ville de New York », a déclaré le maire démocrate.

Adams dit qu’il est obligatoire que le gouvernement fédéral réponde à cette lutte.

« L’administration Biden-Harris et le Congrès doivent trouver une vraie solution ; le Département américain de la sécurité intérieure doit faire partie de cette solution. Nous devons garantir que nos nouveaux Américains peuvent travailler légalement et construire une vie stable », a déclaré Adams.

Adams a récemment organisé un rassemblement avec des demandeurs d’asile au cours duquel il a appelé le gouvernement fédéral à intensifier ses efforts en accélérant les autorisations de travail et en rouvrant une prison fermée pour héberger les migrants. « Il est impératif que ce gouvernement, au niveau national, réponde à cette lutte », a-t-il ajouté.

L’administrateur de Biden sous le feu des critiques pour sa politique de « capture et remise à l’eau »

Pendant ce temps, Bier a déclaré à CBN News que le gouvernement fédéral devrait s’assurer que toute personne libérée aux États-Unis puisse légalement travailler et subvenir à ses besoins.

« C’est ce qui rend la ville de New York et d’autres villes tout simplement folles, c’est le fait que vous savez, vous avez ces libérations de patrouilles frontalières. Ils ne savent pas qui va être libéré. ​​Ils ne savent pas combien, et ils ne savent pas quand », a-t-il expliqué. « Ensuite, ils arrivent et ils n’ont aucun moyen de subvenir à leurs besoins. Ce n’est tout simplement pas ainsi que notre système d’immigration devrait fonctionner. »

Lors d’une récente conférence de presse, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a défendu la manière dont l’administration a géré la situation à la frontière sud.

« Le président a fait plus que quiconque pour sécuriser la frontière, pour traiter cette question de l’immigration », a affirmé Jean-Pierre. « Il l’a vraiment fait. »

