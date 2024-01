Le maire de New York, frappé par un scandale, se bat pour sa survie politique

Maire de New York Éric Adams est en proie à une série de scandales, notamment des allégations d’agression sexuelle et de corruption, menaçant de faire dérailler ses ambitions et d’ouvrir la porte à ses challengers.

Autrefois considéré comme un possible candidat du Parti démocrate à la présidentielle, le deuxième maire noir de la ville se bat désormais pour sa vie politique.

Lors d’un incident, le FBI et les procureurs locaux enquêtent pour savoir si une entreprise de construction new-yorkaise, soupçonnée d’avoir des liens avec le gouvernement turc, a utilisé des façades pour donner de l’argent à la campagne électorale d’Adams à la mairie qui l’a vu prendre ses fonctions en 2022.

Ancien État de New York le gouverneur Andrew Cuomo, qui a démissionné face à ses propres accusations d’inconduite sexuelle en 2021, a suggéré à ses alliés qu’il pourrait se présenter à la mairie si Adams était submergé par le scandale, a rapporté le média Politico. Cuomo a harcelé sexuellement 13 fonctionnaires actuels et anciens de l’État, a montré vendredi un document de règlement du ministère de la Justice.

La position d’Adams dans les sondages a chuté alors qu’il cherchait à réduire les budgets, notamment en fermant les bibliothèques le dimanche, ce qu’il impute à l’afflux de migrants dans la ville.

New York est également confrontée à une crise du coût de la vie, les prix de la nourriture, des divertissements et de l’hébergement dans une ville qui ne dort jamais atteignant des niveaux sans précédent.

Mais la sondeuse Mary Snow, qui a constaté dans un récent sondage que seulement 28 pour cent des New-Yorkais approuvent la performance d’Adams, ne rejette pas ses chances d’être réélu l’année prochaine.

“L’histoire nous montre qu’il est possible pour le maire Adams de rebondir par rapport à son taux d’approbation de 28 pour cent”, a-t-elle déclaré. “En 2003, l’ancien maire Mike Bloomberg a reçu un taux d’approbation de 31 pour cent – et il a remporté deux autres mandats.”

– L’opposition s’entasse –

Les opposants à Adams ont réagi avec prudence à la plainte pour agression sexuelle, déposée à la dernière minute en vertu d’une loi spéciale qui permettait à ceux qui alléguaient une mauvaise conduite de déposer des plaintes civiles qui auraient normalement été considérées comme trop anciennes pour être poursuivies.

La plaignante, qui n’a pas été nommée dans le mémoire juridique de trois pages, affirme qu’Adams l’a agressée en 1993, mais que peu d’autres détails ont été divulgués.

“Cela ne s’est absolument pas produit, je ne me souviens pas avoir rencontré cette personne. Je ne ferais jamais de mal à personne d’une telle ampleur”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Mais ses adversaires se sont montrés plus francs sur les affirmations concernant le financement de sa campagne.

Adams, 63 ans, a été élevé par une mère célibataire et a servi comme policier dans la ville pendant plus de 20 ans, s’engageant après avoir signalé avoir été victime de brutalités policières.

Il est ensuite devenu législateur de l’État et président de l’arrondissement de Brooklyn à New York.

– “Ville très compliquée” –

Au bureau, Adams est devenu connu autant pour ses gaffes que pour ses coupe-vent de marque et son piercing d’oreille emblématique.

Il a haussé les sourcils en décembre lorsqu’il a suggéré maladroitement que la ville était « très compliquée », car les habitants pouvaient tout vivre, des attentats du 11 septembre à l’ouverture d’un nouveau commerce, en une seule journée.

Il a fait de la question de la migration la pièce maîtresse de son discours politique, attaquant le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, pour avoir transporté des migrants de la frontière sud à New York.

Adams a déclaré aux médias que l’attrait de la Big Apple pour les migrants nouvellement arrivés était dû au fait que la ville était « victime de son propre succès ».

Les ressources locales ont été mises à rude épreuve, malgré une poignée de mesures destinées à endiguer le flux migratoire.

Dans le même temps, une politique visant à expulser les migrants avec enfants des refuges urbains après 60 jours a suscité l’indignation des militants.

Le professeur de politique de l’Université de Columbia, Robert Shapiro, a déclaré que “même si cela peut être une opportunité pour Adams de montrer son courage en tenant tête au gouverneur du Texas et à d’autres, sans soutien financier et autre de l’État et du gouvernement fédéral, cette question pourrait avoir un lourd tribut politique pour Adams”. “.

“Cette question et la corruption dans le financement des campagnes électorales pourraient le détruire”, a-t-il déclaré à l’AFP.

Snow, l’instituteur d’enquête, a prévenu qu’« il existe un niveau élevé d’inquiétude parmi les électeurs quant au fait que la ville de New York ne sera pas en mesure d’accueillir l’afflux de migrants ».

Elle a déclaré que “seulement 26 pour cent des électeurs approuvent la manière dont il gère la crise”.

Mais la nouvelle année a néanmoins constitué une sorte de bouée de sauvetage pour Adams, après que des projections ont été publiées montrant que la ville bénéficierait d’un excédent budgétaire de 2,6 milliards de dollars en 2024, ce qui pourrait atténuer la nécessité de coupes drastiques dans les services.

gw/nro/mlm