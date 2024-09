Le maire de New York fait face à des accusations criminelles — RT World News

Le gouvernement américain accuse Eric Adams d’avoir accepté des pots-de-vin de ressortissants turcs

Eric Adams est devenu le premier maire de l’histoire de New York, vieille de 400 ans, à être accusé de crimes fédéraux alors qu’il était en fonction.

Les procureurs fédéraux du district sud de New York (SDNY) ont dévoilé jeudi matin l’acte d’accusation contre le deuxième maire noir de la ville, après avoir divulgué son existence la veille.

Le procureur américain Damian Williams du SDNY a annoncé les accusations dans le cadre de la croisade contre la corruption, « surtout lorsque cette corruption prend la forme d’une influence étrangère illégale sur notre système démocratique. »

Le accusation Le procureur accuse Adams de cinq chefs d’accusation de crimes fédéraux, dont complot, fraude électronique, sollicitation de contributions de campagne auprès de ressortissants étrangers et corruption. Il allègue qu’Adams a accepté des surclassements d’une valeur estimée à 100 000 $ sur Turkish Airlines et dans des hôtels de luxe en Turquie depuis 2014, et qu’il a recherché et accepté « paille » des dons de ressortissants turcs, ce qui lui a permis de réclamer 10 millions de dollars de fonds de campagne équivalents à ceux de l’État de New York.

Les procureurs ont énuméré deux cas où Adams aurait remboursé les faveurs, en plaçant un ressortissant turc dans son équipe de transition après avoir été élu maire en 2020, et en faisant pression sur les pompiers de New York en septembre 2021 pour qu’ils accordent au bâtiment consulaire turc de 36 étages un certificat de sécurité incendie temporaire, afin qu’il soit prêt pour une visite du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Adams a réagi à la nouvelle de l’inculpation en publiant mercredi un message vidéo de deux minutes, dans lequel il a déclaré que les accusations « sera entièrement faux et basé sur des mensonges. »

« J’ai toujours su que si je défendais les New-Yorkais, je serais une cible – et je suis devenue une cible. » a déclaré le maire dans la vidéo. « Si je suis accusé, je suis innocent et je lutterai avec toutes mes forces et tout mon esprit. »

Adams a également suggéré qu’il était la cible de persécutions politiques, notant que l’enquête pour corruption avait commencé après qu’il ait publiquement critiqué le « Des politiques d’immigration défaillantes » du président Joe Biden qui « Nous avons surchargé notre système d’hébergement sans apporter de répit. » Biden et Adams sont tous deux démocrates.

Le 2 novembre dernier, le FBI a perquisitionné le domicile de Brianna Suggs, l’une des principales collectrices de fonds d’Adams. Adams venait d’arriver à Washington pour se plaindre de l’afflux de demandeurs d’asile, mais a écourté sa visite et est retourné à New York.

Jeudi, l’avocat d’Adams, Alex Spiro, a publié une déclaration accusant le SDNY de « fuites inappropriées » et créer « le spectacle d’un faux raid », notant que les juges fédéraux les ont critiqués à plusieurs reprises « pour avoir tourné en rond devant les caméras et avoir corrompu les jurés. »















« Mais ils continuent à le faire parce qu’ils ne peuvent pas s’en empêcher, la lumière des projecteurs est trop excitante. Nous les verrons au tribunal », Spiro a dit.

Outre les ressortissants et les entreprises turques, les autorités fédérales ont examiné les liens présumés d’Adams avec cinq autres pays, dont la Chine, Israël, le Qatar, la Corée du Sud et l’Ouzbékistan. L’enquête a également impliqué deux maires adjoints, un commissaire de police, un haut collaborateur d’Adams et son conseiller aux affaires asiatiques.

Bien que chaque bureau de maire de la ville de New York ait fait l’objet d’une enquête pour corruption au cours des 45 dernières années, Adams est le premier maire à être réellement accusé de crimes pendant son mandat.